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孫悟空監控汙染入環教繪本 桃園小四生拿特優

2019-04-13 21:20聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市環保局配合2019世界地球日「與野共生」主題，今天起至5月26日在桃園區公民會館進行桃園市環境教育繪本創作比賽成果展，館內展出各組前3名作品剪輯成的精采動畫、原作手稿，還有一本比小朋友還高的大型屏風立體書，連2年拿下親子創作組第一名的小學四年級學生廖東逸今天也受邀出席開幕茶會，分享創作環教繪本「桃花源七十二變」心得，局長呂理德肯定環教繪本能刺激讀者的想像力，更可傳遞環保知識，相當值得親子共讀。

桃園市環教繪本比賽已連續舉辦4年，再度拿下親子創作組第一名的廖東逸，現就讀小學四年級，他今天也向大家介紹107年的特優作品「桃花源七十二變」，故事以耳熟能詳的「西遊記」孫悟空為主角，變出可以監控空氣品質和水質的法寶，當汙染一出現，孫悟空就能馬上得到情報。環保局說，繪本畫風生動，技法構圖俱佳，且富環境教育意涵，很值得一讀。

環保局指出，成果展展出107年各組前3名作品剪輯成的精采動畫、原作手稿及先前各屆得獎作品，另外，展場還設計了「AR抓寶互動遊戲」，只要下載專屬APP，並在會場拍下環教大使嘟嘟園長、水滴寶寶、黑夜鷹，就可獲贈107年的精裝環教繪本，展場也設有舒服的閱讀區，家長可以帶孩子輕鬆坐下，快樂閱讀，徜徉在數百本的環境教育繪本之中。

環保局長呂理德說，桃園市環境教育繪本創作比賽成果展即日起至5月26日在桃園區公民會館展出，每周六、日下午還有繪本說演人員，為大家細說桃園的環保故事，6月3日至6月28日則移師中壢區公所展出，每周三下午更有繪本說演活動，詳情可上「2019桃園環教繪本」Facebook粉絲專頁查詢，歡迎民眾上粉絲頁分享環教繪本的閱讀心得。

桃園市環境教育繪本創作比賽成果展今由連2年拿下親子創作組第一名的小學四年級生廖東...
桃園市環境教育繪本創作比賽成果展今由連2年拿下親子創作組第一名的小學四年級生廖東逸（右）分享創作環教繪本「桃花源七十二變」心得。圖／桃園市環保局提供
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桃園市環境教育繪本創作比賽成果展即日起至5月26日在桃園區公民會館舉行，每周六、...
桃園市環境教育繪本創作比賽成果展即日起至5月26日在桃園區公民會館舉行，每周六、日下午還有繪本說演人員，為大家細說桃園的環保故事。圖／桃園市環保局提供
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桃園市環境教育繪本創作比賽成果展即日起至5月26日在桃園區公民會館舉行，今天下午...
桃園市環境教育繪本創作比賽成果展即日起至5月26日在桃園區公民會館舉行，今天下午舉行開幕茶會。圖／桃園市環保局提供
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桃園市環境教育繪本創作比賽成果展今由連2年拿下親子創作組第一名的小學四年級生廖東...
桃園市環境教育繪本創作比賽成果展今由連2年拿下親子創作組第一名的小學四年級生廖東逸（右）分享創作環教繪本「桃花源七十二變」心得。圖／桃園市環保局提供
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親子動畫世界地球日

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