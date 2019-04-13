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不可燃貓砂何處丟？桃市試辦放「貓砂桶」集中收

2019-04-13 20:55聯合報 記者張裕珍╱即時報導

養貓人口成長，家戶丟棄貓砂數量也增加，由於貓砂不可燃、須掩埋處理，若隨一般垃圾收運，更易有毀損垃圾車軸心之虞，地方不時傳出有清潔隊員拒收狀況，造成貓奴困擾，桃園環境清潔稽查大隊祭出對策，選定大力推動動保工作的桃園中聖里，於本月開始試辦擺設貓砂桶集中回收，表示若成效良好，將研議增加貓砂桶擺設地點。

桃園區清潔中隊鼓勵民眾集中放置貓砂，日前試辦將6個大型藍色、紅色空桶送往桃園區中聖里，里長崔美瑛接手後，為增加貓砂桶辨別度，委請志工在桶身畫上可愛的貓咪、貓爪圖樣，並在擺設貓砂桶的6處社區貼出告示，提醒社區民眾將礦砂、水晶砂單獨裝袋後，再集中放置貓砂桶，滿了就請清潔隊收走，另木屑砂、玉米砂、豆腐砂等環保砂，則可直接丟垃圾車。

崔美瑛推動里內TNVR（誘捕、結紮、疫苗、回置工作多年，她說木屑砂、玉米砂屬環保砂，可堆肥再利用，但礦砂、水晶砂無法分解，隨垃圾丟會增加清運成本，肯定清潔中隊試辦做法，從社區做起，也富有教育意義，但實地觀察收集狀況，發現礦砂若裹附到糞尿排泄物，無法單獨挑出處理，放久了會滋生惡臭，建議將貓砂桶尺寸換小，也期盼推廣到寵物店、獸醫院，相信成效會更好。

清潔中隊長吳小萬說，貓砂過去隨垃圾收取，在垃圾清壓縮過程中，貓砂顆粒可能會卡到軸心，進而影響清運效能，因此試辦在養貓人口不少的中聖里擺設貓砂桶，隊員將進一步篩選，環保砂作有機肥搭配廢棄廚餘桶做橋下綠美化，礦砂則會集中運至掩埋場統一掩埋，若中聖里試辦狀況不錯，將研議擴大至全桃園區79個里，鼓勵民眾集中丟棄處理。

因作為貓砂的礦砂或水晶砂無法焚燒，也易造成垃圾車軸心損壞，桃園區清潔中隊在桃園區...
因作為貓砂的礦砂或水晶砂無法焚燒，也易造成垃圾車軸心損壞，桃園區清潔中隊在桃園區中聖里試辦放貓砂桶，將集中回收處理。記者張裕珍／攝影
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不過實際回收發現，礦砂混入糞便，放久恐有衛生疑慮。記者張裕珍／攝影
不過實際回收發現，礦砂混入糞便，放久恐有衛生疑慮。記者張裕珍／攝影
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因作為貓砂的礦砂或水晶砂無法焚燒，也易造成垃圾車軸心損壞，桃園區清潔中隊在中聖里...
因作為貓砂的礦砂或水晶砂無法焚燒，也易造成垃圾車軸心損壞，桃園區清潔中隊在中聖里試辦放貓砂桶，將集中回收處理。記者張裕珍／攝影
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