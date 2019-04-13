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「以物易物」1公斤寶特瓶 換回5件亞東環保球衣

2019-04-13 20:11聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市府環保局海岸管理去年淨灘回收垃圾3萬噸，尤以寶特瓶塑膠物汙染最多，決定今年6月起與亞東集團旗下的亞東創新發展公司合作，將淨灘及回收的寶特瓶塑膠物，全數交由亞東公司製成「環保球衣」後，以數量多寡換回多少件「環保球衣」。

處長林立昌今天下午表示，為從源頭降低解決寶特瓶塑膠物汙染，將採「以物易物」方式，今後將回收寶特瓶交亞東公司處理，1公斤寶特瓶可製作換回5件環保球衣，做為回饋維護環境人士的「禮物」。

林立昌表示，去年世足賽期間，參賽32支國家代表隊有16支隊伍，選用台灣回收寶特瓶做成的環保球衣，主要廠商將回收寶特瓶打碎，後製成環保粒，再抽紗為環保紗製成環保球衣，寶特瓶製的環保球衣不只排汗快、更輕更好穿，可減輕重量百分之十三，平均一件環保球衣約需使用7至8個回收寶特瓶材料，1公斤寶特瓶可製作換回5件環保球衣。

亞東集團旗下的亞東創新發展公司已經回收寶特瓶製成環保紗原料外銷，也替知名運動品牌代工製做環保球衣，海管處與亞東公司合作，今年6月起該處將回收的寶特瓶數量全部交給亞東公司處理，從源頭降低寶特瓶危害，亞東公司收到寶特瓶數量後製成環保球衣，林立昌說，該處「以物易物」依數量換回多少件「polo衫」環保球衣，未來將贈送與環保有關的外賓、回饋海岸、水環境巡護隊或提供淨灘民眾抽獎，鼓勵大家一起為乾淨的地球環境努力。

淨灘

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