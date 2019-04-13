親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

昔日冷面殺手變媽祖信徒 謝惠仁虔誠跪迎大甲媽回鑾

注意！新竹縣竹北9個里 21日將停水8小時

2019-04-13 18:51聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

竹北人注意！台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所配合「「竹北市嗚水下水道二期第二標管線遷移工程」施工，竹北市9個里4月21日將停水8小時。

台灣自來水公司第三區管理處表示，竹北營運所配合新竹縣政府辦理管線遷移，停水區域包括竹北市竹北里、泰和里、竹義里、新崙里、斗崙里、北崙里、福德里、文化里、竹仁里等地區。

請停水區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，第三區管理處也提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。

台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所配合「「竹北市污水下水道二期第二標管線遷移工...
台灣自來水公司第三區管理處竹北營運所配合「「竹北市污水下水道二期第二標管線遷移工程」施工，竹北市9個里4月21日將停水8小時。圖／聯合報系資料照
分享

停水北市新竹

相關新聞

龍岡米干節今年推加長版：潑水、火把、目腦縱歌狂歡節

2019-04-13 17:54

竹北食物森林種出「大地蛋糕」 二期建置活動開跑

2019-04-13 13:00

桃市簡單生活實驗室 AR+VR體驗生活中的環境教育

2019-04-12 23:22

新竹「幾點了咖啡館」 失智長者暖心服務您

2019-04-12 23:14

牌照稅沒繳...桃市靠車牌辨識揪出欠稅車

2019-04-12 22:37

平均地權基金當歲入 議員批桃市府「賣祖產當提款機」

2019-04-12 22:35

假日「溜」小孩... 滾輪滑梯、鳥巢鞦韆免費玩

2019-04-12 22:08

影／小7竹市首家幾點了咖啡館 高齡實習生服務暖心

2019-04-12 19:37

歡迎來探險！百年桃園大圳隧道睽違10年辦健行

2019-04-12 15:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

大甲媽回鑾 好膽再打看看？彰化共部署2千警力等著

2019-04-13 09:06

遭批「搶轎」白沙屯媽祖 張麗善臉書直播澄清

2019-04-12 20:34

小林村國賠案歸咎已故村長 劉家女兒哭訴太沈重

2019-04-12 20:02

中市社會局長李允傑被爆料 要求公務員參加宮廟遶境

2019-04-12 23:16

大甲媽、白沙屯媽回鑾相會？ 中市15日警重兵維安

2019-04-13 08:26

昔日冷面殺手變媽祖信徒 謝惠仁虔誠跪迎大甲媽回鑾

2019-04-13 18:32

白沙屯媽祖停駕西螺福興宮 柯文哲無緣巧遇

2019-04-13 11:00

高雄愛情摩天輪 預計8月興建

2019-04-12 23:09

大甲媽祖駐駕西螺福興宮 信徒大排長龍換壓轎金

2019-04-12 22:07

她離開輪椅跟報馬仔走百米 一圓參與遶境心願讓人感動

2019-04-12 23:56

墾丁「養灘變殺灘」？ 土塊檢驗出爐安心啦

2019-04-13 09:05

白沙屯媽祖數萬信徒走西螺大橋 今天路線與大甲媽相似

2019-04-13 15:33

瘋媽祖！七年級創業雷射雕刻媽祖 曾體驗媽祖神威

2019-04-13 07:50

白沙媽、大甲媽之外 走過188年的同安寮請媽祖更為動人

2019-04-13 11:46

基隆嶼國際磯釣賽「豬毛大戰」 美女釣手不讓鬚眉

2019-04-13 15:34

大甲媽回鑾警重兵戒護 禁放鞭炮、煙火

2019-04-12 23:14

統促會取消遊行 台中市警局中午收到訊息：確定取消

2019-04-13 11:50

相距約13公里 大甲媽祖、白沙屯媽祖今晚難相遇

2019-04-12 20:13

局長強迫公務員參加宮廟繞境？ 中市社會局：絕無此事

2019-04-13 11:01

立委郭國文帶80歲父親郭明治跑行程 老人家開心體驗

2019-04-13 15:53

高雄路平很有感 14日起再封中華路左營地下道施工填平

2019-04-12 23:44

牌照稅沒繳...桃市靠車牌辨識揪出欠稅車

2019-04-12 22:37

34條新路很平穩！高雄人豎拇指

2019-04-12 23:24

遶境觀察／與女神同行 我是台灣人我驕傲

2019-04-13 15:42

60年岡山眷村欣欣市場將拆除 文史團體發起不願告別

2019-04-13 17:08

圍電網防猴？獼猴狂吃竹筍 農民憂青翠竹林消失

2019-04-13 07:50

多到滿出來的愛 小飛魚到波蘭募款半個月達標

2019-04-13 11:57

「凌波仙子」棲地要「種電」 水雉園區保育20年很憂心

2019-04-12 20:38

高市鬧區鐵路地下化縫合商圈 店家盼打通「任督二脈」

2019-04-12 23:19

帶比基尼新娘上遊艇 大鵬灣導入愛情產業

2019-04-13 16:45

永安路拓寬 打通台南任督二脈

2019-04-12 23:16

高雄港南星計畫區招商有成 業者加碼再投資

2019-04-12 23:34

柯文哲瘋媽祖 祕書處被批「請假天堂」

2019-04-12 23:52

統派不遊行 中市公民團體依舊「護台抗中」

2019-04-13 15:48

參選總統要注意！中部7縣市 區域治理平台誕生

2019-04-12 23:43

隨大甲媽遶境 中州科大18身障生圓夢

2019-04-12 23:21

傳統市場節登場 評比北市首選市場便當

2019-04-13 12:34

心心相印地景打卡新熱點情侶愛 基隆暖心公園啟用

2019-04-13 13:56

陸蟹樂園設賞蟹木棧道 保育人士憂工程毀生態

2019-04-13 07:50

雲林古坑油桐花開了 趕快把握花期來賞花

2019-04-13 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top