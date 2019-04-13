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龍岡米干節今年推加長版：潑水、火把、目腦縱歌狂歡節

2019-04-13 17:54聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天下午前往中壢區龍岡大操場，參加2019龍岡米干節—潑水節水花祈福活動。鄭文燦表示，今年龍岡米干節時間由以往的2周延續為3周，規模也擴大包括潑水節、火把節和目腦縱歌狂歡節等三大異域節慶。

活動期間除規畫近90個滇緬特色美食攤位，還推出七彩米干、長街宴及普洱茶席體驗等3大特色美食，歡迎市民朋友踴躍參加，體驗不一樣的雲南文化。

鄭文燦說，去年龍岡米干節以潑水節、火把節兩大主題串聯活動，水在佛教教義裡是潔淨的象徵，透過潑水不僅可去除厄運、迎接新的幸福，也能讓大家同歡共享，火則代表光明，也同樣具有祈福的意義。

鄭文燦指出，今年市府擴大舉辦龍岡米干節，不僅活動期間延長為3周，並舉辦三大系列活動。第一周以「潑水節」揭開序幕，第二周「火把節」，第三周是首度舉辦，邀請千人共舞祭祀太陽神的「目腦縱歌狂歡節」。

活動期間也推出3大特色美食，第一是有「馬卡龍米干」之稱的「七彩米干」，由龍岡在地店家精心研發，採用純天然原料製成，展現在地創新美食的獨特性。第二是每年都迅速被搶購一空的「長街宴」，讓大家體驗雲南地區各式特色料理；第三個是「普洱茶席」體驗，雲南地區是普洱茶的發源地，期盼透過茶席體驗，讓更多人瞭解其文化歷史。

2019龍岡米干節除在龍岡大操場舉辦一系列活動，也在雲南文化公園舉辦異域故事影像展，呈現早期流浪在異鄉的國軍部隊，在窮山惡水中奮鬥求生的歷史軌跡。鄭文燦表示市府將以發展幸福經濟學為目標，讓大溪豆干節、龍岡米干節等在地特色節慶國際化，與國際接軌。

立法委員呂玉玲、陳學聖、蔣絜安與市議員朱珍瑤、陳美梅、舒翠玲、楊朝偉、魯明哲、謝美英和市府團隊都出席活動。

2019龍岡米干節可以看見不同族群的服裝和舞蹈。圖／桃園市觀旅局提供
2019龍岡米干節可以看見不同族群的服裝和舞蹈。圖／桃園市觀旅局提供
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2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，桃園市長鄭文燦率市府團隊參加潑水節，裝...
2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，桃園市長鄭文燦率市府團隊參加潑水節，裝備齊全。圖／桃園市觀旅局提供
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2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，桃園市長鄭文燦加入潑水活動場面更熱鬧。...
2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，桃園市長鄭文燦加入潑水活動場面更熱鬧。圖／桃園市觀旅局提供
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2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，表演者在台上為自己留下美麗的記憶。圖／...
2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，表演者在台上為自己留下美麗的記憶。圖／桃園市觀旅局提供
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2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，參加活動的民眾載歌載舞，在龍岡大操場如...
2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，參加活動的民眾載歌載舞，在龍岡大操場如同喜年華。圖／桃園市觀旅局提供
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2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，民代、新府團隊一起為桃園祈福。圖／桃園...
2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，民代、新府團隊一起為桃園祈福。圖／桃園市觀旅局提供
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今年龍岡米干節合雲南3大節慶，潑水節今天率先登場，會場多個大水桶讓大家潑水除厄運...
今年龍岡米干節合雲南3大節慶，潑水節今天率先登場，會場多個大水桶讓大家潑水除厄運。圖／桃園市觀旅局提供
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2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，豪華艷麗的民族舞蹈很吸睛。圖／桃園市觀...
2019龍岡米干節今辦潑水節水花祈福活動，豪華艷麗的民族舞蹈很吸睛。圖／桃園市觀旅局提供
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鄭文燦

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