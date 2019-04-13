桃園部落大學開學 課程多元傳承部落文化

2019-04-13 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市原住民族部落大學今天開學典禮，原住民族行政局長林日龍頒聘書給131名行政人員及講師，勉勵師生共同努力，提昇自己的知識與職業技能，成為原民進步的動能，用原住民族文化深耕教育，帶動部落知識經濟、文化創意產業在桃園市發展，使原民環境及生活品質全面提升。

開學典禮在原住民族文化會館舉行，林日龍指出，桃園市原住民族部落大學自2004年開辦迄今已邁入第16年，原住民族行政局2018年起承辦，第一年就榮獲優等，為保持佳績，市長鄭文燦續任原住民族部落大學校長，原民局局長、教育局局長任副校長，持續發揚部落大學辦學理念。

今年部大共規畫65門課程，目前已陸續招生開課中，內容從族語教學、歌謠樂舞傳承、編織、美容、部落研究及健康樂活等課程，涵蓋擴展至部大課程規定的10大面向，包含文化探索類33門、生態環境類5門、健康照護類5門、產業經營類32門、資訊教育類1門、語文教育類3門、社區教育9門、親職教育1門及職業訓練類4門，預計受益學員約1040人次。

另「原住民族課後族語班」也和部落大學一同舉辦開訓典禮，期望透過活動激發族人學習族語，預計開設課程包括族語學習班1400節、族語認證班600節、及族語教師增能研習4場等課程項目，預計1500人次參與課後族語班課程。

原住民族課後族語班將進行多元課程設計，縮短城鄉教育環境資源差距，協助弱勢家庭規畫課後族語學習活動，並補足各級學校原住民族語課程之學習時數，利用各區原住民族集會所及學校、社區開班授課，實現國家語言平等權政策，同時預計於今年度歲末辦族語成果展，

原民局長林日龍感謝專家學者、原住民族講師、部落耆老等共同參與部大及族語班課程的推展，跨越正規學校教室的圍牆，回歸知識的起源，由在地族人共同討論、凝聚部落共識規畫教育方向與內容，讓族人得以在符合文化與習俗的環境氛圍中，學習和傳承祖先的知識和技能，讓都市社區族人藉由部落大學及族語班的課程，建立部落文化傳承的重要基地，透過集體的互相共學，讓部落知識能夠傳承並活化運用。