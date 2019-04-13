桃園部落大學開學 課程多元傳承部落文化
桃園市原住民族部落大學今天開學典禮，原住民族行政局長林日龍頒聘書給131名行政人員及講師，勉勵師生共同努力，提昇自己的知識與職業技能，成為原民進步的動能，用原住民族文化深耕教育，帶動部落知識經濟、文化創意產業在桃園市發展，使原民環境及生活品質全面提升。
開學典禮在原住民族文化會館舉行，林日龍指出，桃園市原住民族部落大學自2004年開辦迄今已邁入第16年，原住民族行政局2018年起承辦，第一年就榮獲優等，為保持佳績，市長鄭文燦續任原住民族部落大學校長，原民局局長、教育局局長任副校長，持續發揚部落大學辦學理念。
今年部大共規畫65門課程，目前已陸續招生開課中，內容從族語教學、歌謠樂舞傳承、編織、美容、部落研究及健康樂活等課程，涵蓋擴展至部大課程規定的10大面向，包含文化探索類33門、生態環境類5門、健康照護類5門、產業經營類32門、資訊教育類1門、語文教育類3門、社區教育9門、親職教育1門及職業訓練類4門，預計受益學員約1040人次。
另「原住民族課後族語班」也和部落大學一同舉辦開訓典禮，期望透過活動激發族人學習族語，預計開設課程包括族語學習班1400節、族語認證班600節、及族語教師增能研習4場等課程項目，預計1500人次參與課後族語班課程。
原住民族課後族語班將進行多元課程設計，縮短城鄉教育環境資源差距，協助弱勢家庭規畫課後族語學習活動，並補足各級學校原住民族語課程之學習時數，利用各區原住民族集會所及學校、社區開班授課，實現國家語言平等權政策，同時預計於今年度歲末辦族語成果展，
原民局長林日龍感謝專家學者、原住民族講師、部落耆老等共同參與部大及族語班課程的推展，跨越正規學校教室的圍牆，回歸知識的起源，由在地族人共同討論、凝聚部落共識規畫教育方向與內容，讓族人得以在符合文化與習俗的環境氛圍中，學習和傳承祖先的知識和技能，讓都市社區族人藉由部落大學及族語班的課程，建立部落文化傳承的重要基地，透過集體的互相共學，讓部落知識能夠傳承並活化運用。
桃園市原住民人口截至今年3月底已達7萬4445人，原住民族16族群都有，排名全國第三。林日隆強調多元族群文化與豐富的自然生態景觀是桃園部大發展的獨特資源，將朝延續多元族群的文化傳承，營造健康部落，樂活原鄉，以及發展生態旅遊，帶動原民產業永續經營的目標邁進。
留言