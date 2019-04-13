與廠商合作 淨灘清海漂寶特瓶變環保球衣

2019-04-13 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市一群愛護海洋的民眾今天上午聚集觀音區大堀溪出海口沙灘，參加今年第一場淨灘活動，一個上午總共撿拾清出3123公斤垃圾，讓該處海灘恢復乾淨，桃園市府海岸管理處表示，桃園愛淨灘活動，今天清出垃圾尤以寶特瓶塑膠物品比例最高，該處將與觀音環保科技園區的亞東創新發展公司合作，將淨灘清出的寶特瓶集中處理和打碎製成環保粒，再抽紗製成又輕又排汗的「環保球衣」，市府決定今年6月啟動這項環保球衣合作計畫，從源頭減少生活中寶特瓶塑膠垃圾物危害。

桃園市海管處長林立昌表示，為響應2019世界地球日發起「桃園愛淨灘」，請大家重視人類製造的廢棄物丟棄，隨海洋四處漂流，汙染海洋，往往被海洋生物誤食、纏繞而喪命，其中塑膠廢棄物為最大宗，漂流過程被陽光和海浪拆解，成為如同米粒般大小的「微塑膠」，海中魚類誤食，最後會進入食物鍵，又回到人類身上，加速物種滅絕現象，因此淨灘清除海岸沙灘廢棄物，國人絕不能等閒視之。

由於海漂垃圾以寶特瓶塑膠物品比例最高，以寶特瓶為主的塑膠垃圾物打碎再抽紗製成環保球衣，環保球衣不只排汗快、更輕更好穿，減輕百分之十三重量，一件環保球衣約需使用7至8個回收寶特瓶，去年世足賽32支國家代表隊中，已有16支國家隊選用台灣回收寶特瓶製成的環保球衣。該處決定6月與觀音環保科技園區的亞東創新發展公司合作，將淨灘清出的寶特瓶集中處理，由亞東創新發展公司處理製成「環保球衣」，大量減少寶特瓶塑膠垃圾物危害。