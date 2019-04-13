印度春漾嘉年華在桃園 鄭文燦大啖印度美食

2019-04-13 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



印度台北協會連續3年舉辦印度春漾嘉年華，今年首度移師桃園選在舊火車站月台登場，除了有印度音樂舞蹈表演，會場還有22個呈現印度文化、美食、旅遊及瑜珈的特色攤位，印度台北協會長史達仁、外交部長吳釗燮、市長鄭文燦等人都穿上印度服飾參與開幕、逛攤，大啖印度美食、香料奶茶，鄭說，市府研議與印度城市締結姊妹市，以促進彼此關係與發展。

印度春漾嘉年華過去曾在台北、新北等縣市舉辦，今年往南移師桃園，選在移工聚集熱點、桃園車站旁的舊站月台舉行，舞台區安排一連串印度歌舞表演，有婆羅多、卡薩克古典舞蹈，以及古賈拉特邦和西孟加拉邦的民族舞蹈和台灣民眾熟悉的寶萊塢舞等共21組精采表演輪番演出，場邊則有22個印度文化特色攤位，吸引民眾試穿印度紗麗服飾、嘗試手繪圖騰。

開幕儀式適逢中午時間，場邊多個美食攤位也湧入不少民眾嘗鮮，去年來桃園拓點的清真認證餐廳莎堤亞印度料理也受邀擺攤，販售黃金餃、海達拉巴麵包布丁、雞肉燉飯、香料奶茶等餐點，呈現道地的印度風味，海達拉巴麵包布丁製作費工，麵包以煎烤取代油炸，再裹上牛奶與香料製成的醬料，口味獨特，是店面吃不到的手工料理。

從印度來台工作的夫妻檔Ripal與Peter則販售手工的印度點心，有鹹辣的印度餅乾、印度版爆米花與脆麵，全有Ripal親手製作，Peter說，三種點心都是印度人平時愛不釋手的小點心，處理過程少油減輕身體負擔，配茶與咖啡都可以，是印度道地的家鄉味。

印度台北協會會長史達仁說，桃園是台灣重要門戶，許多來台的印度人也將桃園視為第二個家，今天很開心來到桃園辦活動，現場猶如一場盛大的印度婚禮，希望民眾充分體驗舞蹈、歌曲與美食，留下難忘回憶。

外交部長吳釗燮也說，印度美食、電影及文化等在台成為風潮，台灣與印度間的交流也逐年增加，政府將持續與印度合作，增進台印間包括農業、科技、醫療等各方面發展，並肯定史達仁在台留下的足跡，「全台走透透，哪裡都說」，不僅挑戰單車環島、爬玉山，還曾全程參與媽祖遶境活動，打趣地向史達仁說「選總統的話，搞不好很有希望喔」。