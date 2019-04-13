桃園市平鎮區3停車場都開工 鄭文燦：持續治理老街溪

2019-04-13 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程開工，市長鄭文燦表示，工程總經費約2億9500萬元，已獲交通部前瞻基礎建設計畫補助約1億1900萬元，總樓地板面積約2600坪，規畫闢建地下3層、232席汽車車位的智慧停車場、公園服務中心，預計明年底完工，完成後有咖啡屋、便利商店進駐，提供市民朋友更完善的停車空間和優質的遊憩場所。

鄭文燦說，平鎮區文化公園地下停車場採大量採光及自然通氣井設計，加強對流和通風，也結合智慧尋車、車牌辨識、電子票證等科技；此外，也將重整地上公園，包括設計埤塘式鋪面、收納公園周圍台電電箱，以優化行人通行空間，並增設公園服務中心，加強夜間服務和安全。

鄭文燦指出，桃園處於建設黃金期，市府積極爭取中央前瞻基礎建設計畫，補助桃園興建公共運輸智慧停車場，目前已核准9案、5案複審中，市府還增提5案，期望所有提案都能順利通過審查，獲得預算補助擴大建設能量，滿足都市發展需要。