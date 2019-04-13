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竹北食物森林種出「大地蛋糕」 二期建置活動開跑

2019-04-13 13:00聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

由梧桐環境整合基金會發起的竹北食物森林，去年開始由花王(台灣)股份有限公司贊助，完成第一期的建置行動，今年選在世界地球日前夕舉辦世界地球日活動，宣布食物森林二期建置行動開始，要幫去年種下的100多棵樹苗種植地被植物，在樹根的周圍形成一個保護層，讓這些樹苗能健康地成長。

梧桐基金會經理陳仁真表示，竹北食物森林位於高鐵新竹站旁的世興空氣品質淨化區，食物森林的目標是創造人與生態可以互利共存的空間。去年開始由花王贊助，完成第一期約200平方公尺的建置行動，種下100多棵的樹苗，包括無患子、樹葡萄、油茶等，及超過60種的陪伴植物，如可食植栽、香草等。

今天的活動主要是要為去年種下的樹苗種更多的地被植物，現場參與的民眾，在梧桐基金會經過國際認鎮的樹藝師帶領下，一起種植地被植物「蔓花生」，這種植物有較好的固氮作用，也比較強勢，可以防止雜草生長，避免除草時不小心割到特地種下的樹苗。

為了慶祝食物森林周年，梧桐基金會與花王合作創作「大地蛋糕」，以小麥草種植出「eco together」的字樣，現場也立即「切蛋糕」，將收割的小麥草，加入許多新鮮水果打成養生蔬果汁，新鮮解渴之餘，也為活動增添更多自然味。

梧桐基金會表示，減少垃圾和保護生物多樣性是世界地球日的兩大訴求，這次活動特別製作大地蛋糕，就是希望能示範零垃圾的活動設計，而花王提供的「eco together」字樣，也象徵環境保護仰賴政府、企業、非營利組織及個人共同努力。

陳仁真指出，第二期的建置範圍約510平方公尺，將包含上百種的可食、香草、原生植栽，歡迎民眾加入志工行列，一起打造兼顧耕種趣味與生物多樣性的綠色空間。

除此之外，梧桐基金會今年也與新竹林區管理處合作，從3月開始，每月開設「工作派對」，主題包含香草植物線香DIY、植物精油萃取、食物森林親子彩繪等，歡迎民眾至梧桐基金會官方網站或臉書粉絲頁了解詳情。

為了慶祝食物森林周年，梧桐基金會與花王合作創作「大地蛋糕」，以小麥草種植出「ec...
為了慶祝食物森林周年，梧桐基金會與花王合作創作「大地蛋糕」，以小麥草種植出「eco together」的字樣。記者陳斯穎／攝影
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現場也立即「切蛋糕」，將收割的小麥草打成養生青汁，新鮮解渴之餘，也為活動增添更多...
現場也立即「切蛋糕」，將收割的小麥草打成養生青汁，新鮮解渴之餘，也為活動增添更多自然味。記者陳斯穎／攝影
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小朋友們拿著剪刀幫忙「切蛋糕」，要將剪下的小麥草加入許多新鮮水果打成養生蔬果汁。...
小朋友們拿著剪刀幫忙「切蛋糕」，要將剪下的小麥草加入許多新鮮水果打成養生蔬果汁。記者陳斯穎／攝影
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現場參與的民眾，在梧桐基金會經過國際認鎮的樹藝師帶領下，一起種植地被植物「蔓花生...
現場參與的民眾，在梧桐基金會經過國際認鎮的樹藝師帶領下，一起種植地被植物「蔓花生」。記者陳斯穎／攝影
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