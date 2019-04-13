英語教學桃園超e外 鄭文燦：數位教學英語更活潑

2019-04-13 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市新埔國小今天上午舉辦「i上桃園超e外」英語教學成果發表會，學生運用英語教學成果，在外籍老師陪伴下，共同呈現英語成果表演及互動闖關，體驗口說英語學習情境，市長鄭文燦表示，市府今年度聘用外師80人，未來持續增聘外師現場教學，結合AR 、VR體驗及遠距教學等數位科技，讓孩子在聽、說、讀、寫可以更活潑方式活學、活用語言。

這項英語成果展發表，有外師教學活動靜態海報展示及外師設計互動闖關小遊戲，外師擔任關主，鼓勵學生使用英語闖關，讓學生熟悉用英語溝通，新埔國小準備990份禮卷當做獎品，在闖關人氣王、表演人氣王及導覽人氣王票選後模彩獲得，目的在鼓勵學生自然學習、說英語。

鄭文燦說，英語是孩子打開通往世界之窗的一把鑰匙，該活動的i代表網際網路、e代表e化教學、智慧教學，市府重視雙語教學，市府將繼續聘任外師任教之外，將結合AR、VR體驗、遠距教學等數位科技教學，並將挹注資源投入郊區學校發展雙語、數理、資優等特色教學，增加入學率。

教育局長高安邦表示，市府未來將繼續建置雙語學校，透過跨領域英語教學方式，打造學生沉浸式英語學習環境，讓學生在生活中學習英文，提升學生英語能力。