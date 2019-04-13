中壢高商藝文中心「墨燦華」—吳逢春個展至5月10日

2019-04-13 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市立中壢高商藝文中心即日起至5月10日，舉辦「墨燦華─吳逢春個展」，開幕茶會邀集壢商校友、藝文界和同好共襄盛舉，展出時間周一至周五上午9點至下午4點，對外開放，歡迎愛好藝術者參觀。

壢商於民國91年由前校長吳正牧設立文藝中心迄今已屆17年，一直由美術老師林浩志無給職兼任中心主任，並由學校退休同仁輪值擔任志工。校長蘇鴻銘106年8月上任，有感於培養高中生美學能力的重要，由學校自籌180萬元經費整修，並更名為藝文中心，改造後空間使用更多元開放，成為師生課餘喜歡駐足的地方。

吳逢春台師大美術系畢業、文化大學藝術研究所，曾任教於國中、高中及大專院校，多次舉辦個展及參加聯展，喜愛書法、繪畫、刻印，鑽研石鼓文30餘年，是知名石鼓文書法家吳昌碩的嫡傳弟子。吳逢春老師表示，石鼓文是現存最早的石刻文字，介於大篆與小篆之間字體，研究石鼓文讓他更認識中國書法之美，每次臨摹都能體會不同的意境。