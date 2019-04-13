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中火汙水超標 藍議員要求立即停機

2019-04-13 11:48聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中火力電廠放流水汙染物3度超標台中市環保局昨退回中火的陳述意見與改善計畫書，下周一將宣布裁罰結果。台中市議會國民黨團今出示中火陳述意見書，內容提到「汙水改善設施無法一夕完成」，要求中火1-4號機組立即停機，不能放任汙水繼續放流，改善後才能繼續發電。

台中空汙大戰延燒到水汙染，中火1-4號機組放流水硝酸鹽氮超標，台中市環保局今年稽查中火放流水已3度違規，市府醞釀重罰，是否依法要求相關機組停工、停機？市府仍在評估後續效益，預計下周一宣布。

國民黨團今上午出示中火的陳述意見書，台中市議會副議長顏莉敏說，中火文件提到「汙水處理設備無法一夕完成」，希望給予改善期限，汙水改善設施要等到明年2月、甚至明年底才會全部完成，這段期間中火放流水不符合標準，就不應該繼續排放，要求中火1-4號機組立即停機。

國民黨議員李中說，放流水硝酸鹽氮標準為50mg/l，中火放流水超標達到105mg/l，台電卻把責任推給鯉魚潭淨水場，提到自來水硝酸鹽氮含量達0.4mg/l，中火汙水超標達2倍，鯉魚潭自來水含量不到1mg/l根本就是推卸責任。

國民黨議員楊正中說，中火放流水汙染物超標，現在還持續排放中，到底造成多少汙染？周邊地下水有沒有受到汙染？應該全面檢測，確保民眾飲用水安全。

國民黨議員黃馨慧說，民間工廠汙染物超標，限期改善無法達到標準，就會被開罰、要求停工改善，中火是公營單位，更不該放任超標汙水繼續排放；就連中火自己送驗的檢查結果，硝酸鹽氮也達到110mg/l，代表市府稽查結果沒有錯。

台中火力電廠汙水超標，台中市議會國民黨團今開記者會，要求中火1-4號機組立即停機...
台中火力電廠汙水超標，台中市議會國民黨團今開記者會，要求中火1-4號機組立即停機，等到放流水合乎標準才能恢復。記者洪敬浤／攝影
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超標國民黨台中市

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