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中台灣區域治理平台 7縣市首長齊聲改善空汙

2019-04-12 20:27中央社 台中12日電

中台灣區域治理平台簽署儀式今天在台中市政府舉行，台中市長盧秀燕等7縣市首長表示，以集體行動要求解決中部空污，南投縣長林明溱還建議7縣市聯合提告求償。

中台灣區域治理平台簽署儀式下午在台中市政府舉行，包括盧秀燕、林明溱、彰化縣長王惠美、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等人，共同簽署合作宣言，針對空污環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷等議題擴大合作。

對於空污問題，盧秀燕表示，這不是只有台中市的問題，大家都深受其害。

盧秀燕指出，台中火力發電廠是全國最大電廠，而且燃煤，對區域污染非常嚴重，她會跟其他縣市長一起合作，要求中火積極有效改善，減少空污，否則中市府不排除重罰，可能也會勒令停工、停機等。

王惠美說，要拜託台中市府在燃煤部分監督好、控管好、減量，避免影響肺部健康。

林明溱更建議，中部7縣市聯合對中火提告、求償，才會受重視。

另外，對於中火被查獲廢水污染超標的後續處理，盧秀燕受訪表示，15日有會議，今天已經先退回台電的改善計畫書，因為改善計畫書毫無誠意，非常簡陋，表示中火、經濟部都在敷衍中部地區民眾。

盧秀燕指出，由於這是非常專業的問題，市府會依法辦理，希望台電要提出真正有效改善方法，市府15日會再開會討論裁罰問題，屆時再宣布。

盧秀燕台中市空污

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