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洗腎阿婆手臂滿滿「血管凸起」 靠這手術擺脫夢魘

2019-04-12 16:43聯合報 記者許政榆╱即時報導

洗腎病友多半於一周內洗腎3次，以維持良好生活品質，但若出現洗腎瘻管堵塞情形，常感到慌張、不知所措。衛生福利部桃園醫院心臟血管外科醫師袁于婷和新加坡血管外科醫師Dr. Edward Choke合作，透過HeRO graft手術，協助手臂血管狀況不佳患者疏通血管，成為腎友醫療新選擇。

對於慢性腎衰竭患者而言，長期定期的血液透析（洗腎）是維持生命及提高生活品質的最好方法，接受洗腎前，病人必須接受動靜脈廔管的手術，使血液透析的血液，順利流出到人工腎臟，經處理後再流回人體。

洗腎用動靜脈瘻管，主要分成永久性和暫時性。永久性洗腎瘻管又分成「自體血管」以及「人工血管」，自體血管可用自己本身的動脈和靜脈做成的瘻管，廔管最常見的併發症就是栓塞，雖永久性或暫時性瘻管堵塞情況可以重新暢通，但對病患來說仍是一大困擾。

堵塞情況出現，原因在於瘻管靜脈壁增生，使管腔變小，廔管抽出的血流量也減少，代表這處動靜脈廔管快要壽終正寢，必須重做一個；另外，脫水太多造成血壓下降、拔針後壓迫止血太用力或太久造成血流不通而形成血栓，都會形成瘻管急性阻塞，得即時做血栓清除手術，保住廔管。

衛生福利部桃園醫院手術室護理長劉怡玲指出，曾有一名68歲老婆婆長期洗腎，體型瘦弱，更因多次廔管阻塞而進出手術室，左右手上充滿凸起的人工血管，還是得每周洗腎，讓家人十分擔憂，透過心臟血管外科袁于婷醫師協助下，進行人工廔管技術，改善堵塞情況。

劉怡玲表示，HeRO Graft為鈦合金材質的人工血管，為自費醫療器材，過去在美國有10年以上的使用經驗，但在台灣較少見，此新技術主要提供手臂血管狀況不佳、無適合血管可建立透析用人工血管、長期洗腎雙腔導管者，透過移動式X光機輔助下執行，手術傷口分別於右頸、右鎖骨、右上臂3處各1到2公分傷口，歷時約1小時，，不同於以往的血液透析通路，可協助腎友改善瘻管堵塞情形。

洗腎病友常出現洗腎瘻管堵塞，衛生福利部桃園醫院心臟血管外科醫師袁于婷和新加坡血管...
洗腎病友常出現洗腎瘻管堵塞，衛生福利部桃園醫院心臟血管外科醫師袁于婷和新加坡血管外科專家Dr. Edward Choke醫師合作，透過HeRO graft手術，提供腎友醫療新選擇。記者許政榆／翻攝
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洗腎手術血液透析

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