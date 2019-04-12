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想簡單生活 來看桃市環境教育主題展實驗室

2019-04-12 15:25聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市環境教育主題展「簡單生活實驗室」今天在中壢銀河廣場開幕，同時搭配2019地球日的主題「與野共生」，教導大家以低碳生活、簡單生活的方式，落實環保永續家園的理念。市府還參考聯合國永續發展目標（SDGs），規畫城市永續發展自我檢視報告，以落實永續發展、循環經濟的施政目標。 

「簡單生活實驗室」系列活動獲得許多桃園在地單位響應，如三和木藝、木匠的家關懷協會、七號公路黃爸爸益智工坊、永芸花藝等，各以自身專業，分享環境教育的推廣經驗。此外，銘傳大學休閒遊憩學系主任林莉萍帶學生製作環境教育VR 360影片，透過科技的呈現，讓民眾體驗生活中的環境教育。

另外，包括國際品牌膳魔師鍋具提供各式節能鍋具展示，展基國際代理的LG家電提供節能家電展示，另外桃園在地的金蘭醬油提供示範醬料與贈品，源鮮智慧農場提供活蔬菜及料理示範食材，永芸花藝提供綠植栽布置，無飲提供展示茶葉及贈品，設計師湯俊翔自創品牌NOEND提供臥室區角料布床包組製作，並展出2016年以環境永續議題獲得台灣新銳設計師首獎的大作。

桃園市長鄭文燦出席活動表示，「簡單生活」的概念從食衣住行育樂等各層面，推廣低碳生活、永續發展的觀念，降低日常生活中對環境產生的負擔。他105年參訪荷蘭循環經濟示範區，看見荷蘭在建材及各種材料的再生使用方式，作為發展循環經濟的借鏡，市府也辦理多次淨灘、淨海活動，減少海漂垃圾對環境的影響；去年並配合限用塑膠袋政策，推動綠色生產、減廢生產及循環利用等措施，邀請大家為環保盡一份心力。 

鄭文燦說，桃園人口成長快，都市發展迅速產業聚落多，環境負擔也相對沉重，市府積極推動環保政策，106年獲得環保署評比10項績優或特優，特優為「河川污染防治」、「土壤及地下水整治」、「環境整潔維護」、「因應氣候變遷執行績效」、「推動企業及團體綠色採購」，還有「資源回收績效考核」金質獎。

環保局長呂理德表示，「簡單生活實驗室」主題展期至28日，除透過AR、VR等智慧科技，讓民眾體驗生活中的環境教育，並邀請6位「環保講師」分享自身經驗，包括旅遊節目主持人夢多曾，還有入圍金鐘獎的環保甜心大霈、料理夢想家潘瑋翔、家事達人楊賢英老師、台灣毒物科權威楊振昌博士，以及曾獲台灣新銳設計師「2016新人獎首獎」的湯俊翔。

4月22日「地球日」時，也將邀請知名藝人郭彥均與150名學童一起參加「牽手愛地球」活動，歡迎大家一起來中壢銀河廣場，體驗環保的簡單生活。更多活動詳情請上桃園市環境教育大使嘟嘟園長Facebook粉絲專頁查詢。

飲食也和環境生態教育息息相關。圖／桃園市政府新聞處提供
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鄭文燦仔細了解每個實驗空間主題訴求。圖／桃園市政府新聞處提供
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生態環境綠色生產也是主題之一。圖／桃園市政府新聞處提供
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鄭文燦（中）表示「簡單生活」的概念從食衣住行育樂等各層面，推廣低碳生活、永續發展...
鄭文燦（中）表示「簡單生活」的概念從食衣住行育樂等各層面，推廣低碳生活、永續發展的觀念。記者鄭國樑／攝影
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桃園市環境教育主題展「簡單生活實驗室」有多個實體空間。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市環境教育主題展「簡單生活實驗室」有多個實體空間。圖／桃園市政府新聞處提供
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桃園市環境教育主題展「簡單生活實驗室」今天開幕。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市環境教育主題展「簡單生活實驗室」今天開幕。圖／桃園市政府新聞處提供
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展場還可以透過AR、VR等智慧科技，讓民眾體驗生活中的環境教育。圖／桃園市政府新...
展場還可以透過AR、VR等智慧科技，讓民眾體驗生活中的環境教育。圖／桃園市政府新聞處提供
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