歡迎來探險！百年桃園大圳隧道睽違10年辦健行

2019-04-12 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園大圳迄今近百年歷史，其中石門峽至八德大湳近20公里長的導水路，絕大部分都是在地底下的穿山涵洞隧道，平時難以親近，桃園農田水利會過去曾辦大圳隧道健行，累計吸引5萬人次參與，今年逢水利會慶創會百年，睽違10年將於5月5月再開放導水路，即日起受理報名至19日，限額2千人、費用全免，歡迎民眾報名探險，造訪大圳隧道一窺究竟。

桃園大圳於民國5年興工、13年完工，是台灣北部早期最大的水利工程，不僅是農業發展的命脈，奠定工商發展的基礎，更是桃園地區最重要的文化資產之一，桃園大圳貫穿桃園市延伸至新竹縣銜接光復圳，是大桃園人工開鑿輸送最潔淨原水、景緻最美麗的綠色運河，長年以來扮演維繫大桃園地區的農業、工商發展及生活機能大動脈。

桃園農田水利會長黃金春今天說，桃園農田水利會民國85年首次舉辦大圳隧道健行，陸續舉辦14年，包括前總統李登輝、馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮、前省長宋楚瑜等人都曾應邀到大圳踏水而行，累積約5萬人次參與的大圳健行，今年因逢水利會創會百年，水利會決定於時隔10年後再度開放導水路，讓民眾有機會一窺大圳隧道的浩大工程。

「走過百年─桃園大圳隧道探險之旅」將於5月5日登場，健行路程平面道路為1.3公里、隧道2.7公里，預估健行時間約為1.5小時，即日起至19日於桃園農田水利會上班時間受理報名，無法親自前來可委託代理，1人限報名4位，總限額2千人，報名地點在桃園農田水利會1樓管理組，可詳洽電話03-3322141分機258羅先生。