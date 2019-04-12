竹市幾點了咖啡館開幕 失智長者樂當店員

2019-04-12 15:58 中央社 新竹市12日電



新竹市政府媒合統一超商、老五老基金會開辦「幾點了咖啡館」，讓失智或高齡長者擔任店員，讓其能與人群重新接觸。館內老奶奶們開心地幫客人結帳、煮咖啡，直呼很有成就感。

統一超商與財團法人老五老基金會合作，於7-ELEVEN科學門市便利店開辦新竹市第一間「幾點了咖啡館」，邀請失智或高齡長者於每週五上午10至11時到超商擔任一日店員。新竹市長林智堅今天出席開幕活動，由擔任店員的3位老奶奶們幫他結帳、煮咖啡。

林智堅指出，照顧長者是新竹市政府長期致力的工作，肯定統一超商推出的「幾點了咖啡館」，希望民眾能一起到超商買咖啡、支持長者，也盼更多民間企業、NGO（非政府組織）團體共襄盛舉，因為「政府力量有限、民間力量無窮」。

個性內向的83歲施奶奶，2年前確診罹患失智症，家人安排至日照中心接受照顧後，開始與其他長輩互動，甚至變得喜歡幫助別人。施奶奶表示，這次能到超商擔任店員，感到非常有成就感。

活潑的曾奶奶說，隨著兒子搬到新竹市後，人生地不熟，常悶在家看電視，覺得生活無趣。她被邀到超商擔任店員後，能接觸各式各樣的人，甚至結交新朋友、學習新東西，「很期待每週一次的超商店員體驗」。

統一超商公共事務部經理李至和表示，「幾點了咖啡館」是由統一超商與各地基金會合作，邀請長輩到門市進行服務體驗，包括整理架上貨品、煮咖啡、結帳等，透過門市工作的實際體驗，讓長輩能有重新回到社會與人群接觸的機會。

李至和指出，在嘉義地區已先成立2間「幾點了咖啡館」，成效很好；今年展開全台擴點計畫，將於全台各縣市4至5間門市成立，積極幫助各地失智長輩。