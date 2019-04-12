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桃園8警分局長交接 鄭文燦：讓警察也能住社會住宅

2019-04-12 09:38聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園8位警分局長交接宣示。記者曾健祐／攝影
桃園8位警分局長交接宣示。記者曾健祐／攝影
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警政署日前發布新一波人事調動，桃園市警局包含桃園、中壢等共8個警分局長更換，市警局今天早上舉行新卸任交接典禮，由市長鄭文燦、警局長陳國進監交；鄭文燦說，預計2年內在增加722位警察，也規劃都更案要讓警察可以住社會住宅。

這次調動人士包括，前高雄楠梓警分局長陳錦坤接任桃園八德警分局長、前桃園中壢警分局長翁群能接任桃園分局長、前楊梅警分局長劉印宮接任中壢分局長、前桃園大園分局長林信雄接任桃園楊梅分局長、前桃園龍潭分局長郭森永接任桃園大園分局長。

前新竹縣副局長蕭欽杰接任桃園龍潭分局長、前桃園大溪分局長陳百祿接任桃園龜山分局長、前桃園市警察局公關室主任黃富村接任大溪分局長。

其中，新任桃園分局長翁群能警大51期畢業，曾任高雄湖內、岡山及楠梓分局長，以及桃園市警局交通大隊長、中壢分局長，這次接任桃園分局長，已經是第7次任擔任六都分局長、外勤單位首長，資歷頗深。

鄭文燦說，陳錦宗曾任桃園桃園保安大隊長、蕭欽杰也是前桃園刑大大隊長，而3月22號到任的新任副局長廖美鈴，曾擔任花蓮縣警局長，在女性警察同仁中職等相當高。

鄭表示，到今年3月底，桃園人口已經達222萬8000多人，人口成長快速，108年度警察員額是4099位，當然還是不夠，他和警局長陳國進討論希望最程度的員額編制，原則上2年內增加722位警察；新建廳舍部分，預計將楊梅埔頂所、大園草漯所、及龜山坪頂所納入整建項目。

鄭文燦說，希望警察同仁可以有社會住宅選項，預定達員警百分之10比例，也就是400戶左右，目前有中壢中興巷都更、桃園成功停車場都更，將納入社宅規劃，預計未來讓警消同仁入住。

新任桃園分局長翁群能（右）。記者曾健祐／攝影
新任桃園分局長翁群能（右）。記者曾健祐／攝影
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桃園8位警分局長交接。記者曾健祐／攝影
桃園8位警分局長交接。記者曾健祐／攝影
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警察鄭文燦都更

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