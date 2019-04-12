新竹縣桐花祭 關西古橋結合光雕秀浪漫登場
新竹縣客家桐花祭正式開跑！「新竹遶桐花」客家桐花祭20日將於關西鎮東安古橋登場，興建於日據時代有80多年歷史的東安古橋，將首度上演夜間燈光秀，邀遊客白天漫步牛欄河畔逛桐花市集，晚上則欣賞絢爛光雕秀，感受科技的光影結合歷史古蹟撞擊的花火。
新竹縣文化局長李猶龍表示，今年桐花祭開幕式選在極具特色和文化歷史的「東安古橋」，除古橋桐花音樂會、桐花創意市集外，還結合雷射科技打造一場燈光饗宴，讓文化、科技、音樂、創意充分融合，展現新竹縣多元文化、族群包容的特色意象。
4月20日活動從下午4點半開始，先由在地客家歌手，及朱俐靜、謝宇威、羅美玲搭配知名孔鏘弦樂團帶來精彩的演出，接著再欣賞光雕秀，21日則有天狼星口琴樂團、大新竹管弦樂團，以及多個在地表演團體帶來聽覺饗宴。
另外， 20日起至5月18日止，橫山、湖口、尖石、北埔、峨眉、竹東、新埔等多個鄉鎮也推出一系列的桐花輕旅行，民眾只要索取桐花手冊，活動結束前集滿活動章，即可在5月18日竹北新瓦屋辦理的「好客上好茶」活動參加抽獎，首獎3名，可得到竹北豐邑喜來登大飯店提供價值1萬7000元的豪華客房住宿券，還有其他多項好禮，歡迎民眾踴躍報名參加。
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