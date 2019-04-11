檢舉匿報職災後遭資遣 大三鴻工會理事長控資方打壓

2019-04-11 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹報導



昨近百人集結在大三鴻國際貨櫃公司大門前，控訴非法解僱工會理事長。 記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 來自全台近百位工會幹部和勞工代表，昨天集結在新竹縣湖口鄉大三鴻國際貨櫃公司大門前舉白布條、呼口號陳情，控訴非法解雇企業工會理事長張玉宏。大三鴻朱姓協理代表收下張玉宏陳情書，表示已經聽到陳情者心聲、會謹慎考慮。

張玉宏3月11日被資方告知因公司業務緊縮資遣，但他指公司在同月1日、4日回聘2名員工，甚至還繼續徵才，質疑被資遣是因他發起成立工會、幫同事爭取權益，並檢舉公司2月發生嚴重職災卻匿而不報。到場聲援的議員、代表們認為資方打壓工會幹部，企圖瓦解工會組織，張玉宏提出2項訴求，要求恢復他的工作權、還工會自主性。

張玉宏說，他在公司工作18年，去年9月成立工會，陸續與資方協商勞工公共安全的權益，今年2月有同事在廠內被發現腦部受傷，送到醫院休養的這段時間公司都沒有通報，也沒有相關單位進行調查，他身為工會理事長向主管機關檢舉，沒想到3月4日主管機關到公司調查後，才過了一周，大三鴻便以公司業務緊縮為由，要他「明天不用來上班了」，薪資算到4月9日為止。

張玉宏指出，資方所謂的業務緊縮，卻只有他1人被資遣，還回聘2名離職員工且對外徵才，只資遣他分明是打壓他、企圖瓦解工會運作。

縣府勞工處副處長劉家滿表示，大三鴻目前有7、80名員工，近年營運正常，沒有因業務緊縮而裁員，工會去年成立，張玉宏是唯一以業務緊縮為由資遣者。勞工處已受理張申請的勞資爭議調解，也配合申訴事項做勞動檢查，並協助尋求法扶訴訟補助、維護權利。

另外，若資方因張玉宏鼓吹成立工會、擔任工會理事長而打壓屬實，將協助張玉宏爭取恢復其工作權和工會理事長職務。至於大三鴻2月是否有匿報職災？勞工處還在了解中，如經確認，會裁處30萬元以上罰鍰。