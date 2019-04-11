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元智AI跨域創新應用中心建構業界需求，學界解決模式

2019-04-11 20:26聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

元智大學去年成立人工智慧（AI）跨域創新應用中心，結合AI相關學程，並與遠東集團各事業體合作，共同培育人工智慧人才。今年逢元智創校30周年，校方結合周邊企業協力集中校內研發能量，提升整體人工智慧研發實力，並在遠東集團強力支持下建設「AI計算力平台」，共創產學雙贏局面。

因應AI時代來臨，結合學術與企業需求，元智大學與金融、零售、電信、醫療等產業建立合作平台，朝向業界提出需求，學界提供解決方法合作模式。同時與遠傳電信、遠通電收、遠東新世紀，遠東先進纖維等相關企業也有合作，服務層面廣。

元智校長吳志揚表示，AI是未來產業重要的方向，也是台灣繼ICT(資訊與通信科技 )產業後，另一波崛起機會，元智與遠東集團旗下相關事業體合作，並利用其電信、醫院、百貨等事業體中的大數據資料展開智慧研究，並成立AI智庫中心。

吳志揚說，元智目前與遠東國際商業銀行洽談「Smart RM」專案合作，透過網宇實體資料與個人化推薦，讓金融理專不僅提供給金字塔客群的獨享服務，更能普及於一般民眾訴求。同時與亞東醫院合作，運用元智學術能量共同研發長照輔具，導入AI技術開發醫療器材、疾病預測等醫療技術，加速孕育智慧醫療解決方案與應用場景。

元智大學也與巨城購物中心針對「影像辨識與視覺技術應用」的專案合作，提供客流預測與虛擬服飾穿搭的技術，讓民眾購物更能得心應手。

基於遠東集團的優勢，元智大學不但具有最豐富且多樣性的產業資料，也是全球極少數能有實體場域，迅速結合客戶需求，進行客戶洞察與數據科學研究的學校。

在遠東集團的支持下，元智AI中心積極建置人工智慧高速運算環境，目前透過泰瑩科技公司採購NVIDIA DGX-1及GPU資源管理系統，透過整合式的深度學習軟體堆疊及雲端管理服務，可在數小時內完成運算，節省時間與金錢的耗費。

今年適逢元智大學30周年校慶，「人工智慧跨域創新應用中心」特別邀請徐旭東董事長剪綵揭牌，期許未來在集團轉型之關鍵時刻擔任重要的推手及智庫角色，加速雙方在AI領域之發展，並提升整體人工智慧研發能量，共創產學雙贏目標。

元智大學成立AI跨域創新應用中心。圖／元智大學提供
元智大學成立AI跨域創新應用中心。圖／元智大學提供
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「人工智慧跨域創新應用中心」邀請徐旭東董事長（右2）剪綵揭牌。「人工智慧跨域創新...
「人工智慧跨域創新應用中心」邀請徐旭東董事長（右2）剪綵揭牌。「人工智慧跨域創新應用中心」特別邀請徐旭東董事長剪綵揭牌
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