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影／漁港改善工程美輪美奐 公廁內卻「大雨下不停」

2019-04-11 19:59聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍鎮外埔漁港、竹南鎮龍鳳漁港獲前瞻基礎建設水環境計畫補助，斥資近億元辦理排水及環境整體營造工程，目前都已竣工，縣長徐耀昌今天率員視察重新營造的漁港整體景觀，期盼有助於縣府推動海線「國際慢魚」的觀光休憩發展。

兩大港區花費鉅資營造及改善，但外埔港目前仍面臨北堤飛沙嚴重的困擾，堤防道路幾乎被積沙掩沒；龍鳳港假日遊客多，不過停車場邊的公廁及設備已破舊、鏽蝕甚至故障，縣府及地方人士今天會勘龍鳳港景觀橋改善後的新穎設施及風格，期許提供更優質的遊憩環境，但港區停車場公廁內卻因天花板漏水「下大雨」，形成強烈對比，顯得格外諷刺。

針對南龍區漁會反映外埔港北堤積沙嚴重，農業處漁業科長李瑞隆表明將爭取前瞻計畫第二期進行清沙，堤防邊高出的積沙將請林務局協助推平；龍鳳港公廁是當年台灣燈會結束後移置的組合式公廁，雖然清潔人員認真打掃，但廁所年代已久且在海邊鏽蝕嚴重，設備常損壞，修不勝修，未來公廁將規畫在重建的直銷中心內部，現有公廁將拆除，今天發生漏水問題可能是水塔浮球故障，將通知維護廠商修繕，至於港區南側的公廁已廢棄不用，縣府將商請離岸風電公司協助拆除。

縣府透過立委陳超明協助向中央爭取水環境改善計畫，外埔、龍鳳港的排水及環境整體營造工程分別獲補助5900萬元、3800萬元，共計9700萬元，其中縣府自籌一成配合款。

外埔港施工項目包括翻修漁港周圍排水系統與路面，拆除殘破的海堤木棧道及商店街，改為開放空間並施設仿木欄杆、清水磚花台、港區意象立體雕塑等，龍鳳港改善周圍廣場鋪面、燈光照明、景觀橋修繕、翻修排水系統等，去年10月動工，今年3月分別竣工。

徐耀昌上午與南龍區漁會、民代、地方人士會勘，對工程品質表示滿意，他強調工程完工，改善了港區道路、排水系統及休憩景觀設施，讓漁港煥然一新，提供更優質舒適的休憩環境，希望大家發揮公德心共同維護環境整潔，打造外埔、龍鳳港成為未來「國際慢魚」的重要觀光休憩港區。

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港停車場公廁，是當年台灣燈會結束後移置的組合式廁所，迄今不少結...
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港停車場公廁，是當年台灣燈會結束後移置的組合式廁所，迄今不少結構、設備都鏽蝕、破舊。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮外埔漁港的排水及整體營造工程完工，過去殘破的木棧道、商店街已拆除，改...
苗栗縣後龍鎮外埔漁港的排水及整體營造工程完工，過去殘破的木棧道、商店街已拆除，改為開放空間。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮外埔漁港的排水及整體營造工程完工，過去殘破的木棧道、商店街已拆除，改...
苗栗縣後龍鎮外埔漁港的排水及整體營造工程完工，過去殘破的木棧道、商店街已拆除，改為開放空間。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港的景觀橋，重新修整欄杆，呈現新貌。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港的景觀橋，重新修整欄杆，呈現新貌。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港停車場公廁老舊，今天天花板還嚴重漏水，廁所內「大雨下不停」。...
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港停車場公廁老舊，今天天花板還嚴重漏水，廁所內「大雨下不停」。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮外埔漁港北堤積沙嚴重，縣府將在第二期前瞻計畫爭取改善。記者胡蓬生／攝...
苗栗縣後龍鎮外埔漁港北堤積沙嚴重，縣府將在第二期前瞻計畫爭取改善。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港停車場公廁，是當年台灣燈會結束後移置的組合式廁所，迄今不少結...
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港停車場公廁，是當年台灣燈會結束後移置的組合式廁所，迄今不少結構、設備都鏽蝕、破舊。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港停車場公廁，是當年台灣燈會結束後移置的組合式廁所，迄今不少結...
苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港停車場公廁，是當年台灣燈會結束後移置的組合式廁所，迄今不少結構、設備都鏽蝕、破舊。記者胡蓬生／攝影
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徐耀昌漏水停車場

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