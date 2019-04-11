苗栗2漁港景觀新風貌 海線觀光升級

2019-04-11 19:56 中央社 苗栗縣11日電



苗栗縣後龍鎮外埔漁港、竹南鎮龍鳳漁港港區設施老舊，縣府爭取中央經費辦理改善工程，整體環境風貌煥然一新，縣長徐耀昌今天實地會勘，期許推動海線觀光再升級。

苗栗縣政府透過立委陳超明協助爭取中央前瞻基礎建設-水環境改善計畫經費，辦理後龍鎮外埔、龍鳳漁港的排水及環境整體營造工程，分別補助新台幣5900萬元、3800萬元，共計9700萬元，其中，縣府自籌配合款1成。

外埔漁港原有海堤木棧道因受海風侵蝕，殘破不堪，下方的商店街早年斥資數千萬元興建，設計採玻璃帷幕樣式，每到夏季酷熱難耐，廠商陸續撤退，荒廢多時，遭人詬病為「蚊子館」，在這次工程中全數拆除，改為開放式景觀平台，空間寬敞並增設休憩座椅，可供遊客漫步觀海、賞夕陽。

龍鳳漁港則改善周圍廣場鋪面、燈光照明、景觀橋修繕、翻修排水系統等，入口處也增設醒目的海豚躍海立體雕塑意象，環境煥然一新。

兩漁港環境整體營造工程已陸續竣工，縣長徐耀昌今天分別前往現勘，期望港區道路、排水、休憩設施改善後，能帶動港區漁產銷售，增加漁民收益，並促進觀光休閒發展向上提升。

徐耀昌也提到，縣府正在規畫在通霄、苑裡、後龍、竹南海線4鄉鎮推動「國際慢魚」運動，藉由港區整體環境營造，作為未來「國際慢魚」的重要觀光休憩港區。