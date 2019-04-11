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日語暢銷書作家鄒曼荻 任至善高中觀光科日文專任教師

2019-04-11 18:05聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

至善高中108學年度新設觀光事業科，聘「初學日文的第一堂課」作家鄒曼荻擔任第二外語日文專任教師。

鄒曼荻通過「JLPT日本語能力試驗」最高級N1，也喜愛甜點料理，她在東京優雅製菓調理專門學校 進修期間，考取「製菓衛生師」，回台之後結合日本所學，無論語言、甜點和日本文化發表「初學日文的第一堂課」著作，還成為暢銷作家，透過有溫度的文字和圖案，把自己製作甜點的熱情傳給讀者。

鄒曼荻東華大學中文系畢業後赴日進修，留學期間運用紮實的中文底子，以注音及漢語拼音兩套系統在日本補習班教中文，返台後，曾在台電、科技公司、高中任教，接受至善高中日文專任教師一職，她將為學生規畫更多元和創意的日語學習、文化探索課程。

至善高中近年與多所日本高校交流頻繁，日前接受日本大學新聞社國際事業部的越洋專訪，對至善多年來為台日教育交流的付出，給予極大的讚許。

為了讓課程更多元創新，以及貼近日常生活，將以鄒曼荻老師的專業，結合餐旅類職群相關課程和生活科技運用，規畫「日式飲食文化」、「日式甜點實作」、「日本流行文化探索」等課程，同時強調教育核心「外展教育」、「服務學習」的理念，連結社區、在地觀光旅遊資源，培養學生溝通表達訓練、行銷策略規劃、美感教育養成、活動企劃設計等多元課程，培育更多觀光領域人才。

鄒曼荻著有「初學日文的第一堂課」一書。圖／至善高中提供
鄒曼荻著有「初學日文的第一堂課」一書。圖／至善高中提供
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鄒曼荻在東京優雅製菓調理專門學校 進修期間，考取「製菓衛生師」。圖／至善高中提供
鄒曼荻在東京優雅製菓調理專門學校 進修期間，考取「製菓衛生師」。圖／至善高中提供
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鄒曼荻擔任至善高中觀光事業科第二外語日文專任教師。圖／至善高中提供
鄒曼荻擔任至善高中觀光事業科第二外語日文專任教師。圖／至善高中提供
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