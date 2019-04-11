澳洲小燕鷗北台棲地破壞 鳥會請命保護繁殖棲地

2019-04-11 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



又到4、5月夏候鳥澳洲小燕鷗即將來台，桃園市野鳥學會理事長吳豫州今天下午表示，澳洲小燕鷗每年5月越洋來到桃園觀塘、竹圍濱海地區繁殖，如今觀塘中油第三接收站開發，竹圍漁港北堤新生地成為港區疏浚土方堆置場，壓縮今年小燕鷗棲地，該會請中油在5到8月在觀塘保留1公頃及竹圍漁港北堤新生地未疏浚地設圍籬保護，給予小燕鷗棲息繁殖空間。

來自澳洲的小燕鷗被我國列為二級保育動物，每年從4月下旬起至少1、200隻小燕鷗，多則4、500隻，越洋飛抵台灣，北台灣落腳觀塘工業區新生地及竹圍漁港北堤新生地繁殖，吳豫州說，這群嬌客年年報到，桃園市濱海、河口已成為北台灣小燕鷗最大繁殖地。

吳豫州表示，小燕鷗飛抵北台灣的觀音觀塘、大園竹圍漁港北堤新生地棲息繁殖下蛋、孵育幼鳥，觀塘棲地被納入中油第三接收站開發用地，前期佈滿施工機具，竹圍漁港北堤新生地已為市府規畫港區疏濬土方堆置場，兩棲地工程進行，破壞小燕鷗棲息繁殖空間。