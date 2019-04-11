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澳洲小燕鷗北台棲地破壞 鳥會請命保護繁殖棲地

2019-04-11 17:43聯合報 記者曾增勳╱即時報導

又到4、5月夏候鳥澳洲小燕鷗即將來台，桃園市野鳥學會理事長吳豫州今天下午表示，澳洲小燕鷗每年5月越洋來到桃園觀塘、竹圍濱海地區繁殖，如今觀塘中油第三接收站開發，竹圍漁港北堤新生地成為港區疏浚土方堆置場，壓縮今年小燕鷗棲地，該會請中油在5到8月在觀塘保留1公頃及竹圍漁港北堤新生地未疏浚地設圍籬保護，給予小燕鷗棲息繁殖空間。

來自澳洲的小燕鷗被我國列為二級保育動物，每年從4月下旬起至少1、200隻小燕鷗，多則4、500隻，越洋飛抵台灣，北台灣落腳觀塘工業區新生地及竹圍漁港北堤新生地繁殖，吳豫州說，這群嬌客年年報到，桃園市濱海、河口已成為北台灣小燕鷗最大繁殖地。

吳豫州表示，小燕鷗飛抵北台灣的觀音觀塘、大園竹圍漁港北堤新生地棲息繁殖下蛋、孵育幼鳥，觀塘棲地被納入中油第三接收站開發用地，前期佈滿施工機具，竹圍漁港北堤新生地已為市府規畫港區疏濬土方堆置場，兩棲地工程進行，破壞小燕鷗棲息繁殖空間。

面對今年小燕鷗鳥群即將來台繁殖，桃園市野鳥學會請命要求，希望中油今年5至8月間在觀塘工程區施工，保留1公頃土地讓小燕鷗繁殖，另竹圍漁港北堤新生地進行疏浚整地堆置淤泥時，在未疏浚地區設圍籬保護，做為小燕鷗來台暫時孵育棲地。

每年4、5月夏候鳥澳洲小燕鷗（見圖）來台停留觀塘、竹圍棲地繁殖，桃園市野鳥學會請...
每年4、5月夏候鳥澳洲小燕鷗（見圖）來台停留觀塘、竹圍棲地繁殖，桃園市野鳥學會請命觀塘工業區5到8月保留1公頃及竹圍漁港北堤新生地圍籬保護。圖／桃園市野鳥學會提供
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每年4、5月夏候鳥澳洲小燕鷗（見圖）來台停留觀塘、竹圍棲地繁殖，桃園市野鳥學會請...
每年4、5月夏候鳥澳洲小燕鷗（見圖）來台停留觀塘、竹圍棲地繁殖，桃園市野鳥學會請命觀塘工業區5到8月保留1公頃及竹圍漁港北堤新生地圍籬保護。圖／桃園市野鳥學會提供
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觀塘中油澳洲

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