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桃園大溪頭寮梅鶴山莊 歷史建築護龍整修復舊

2019-04-11 17:22聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市大溪歷史建築梅鶴山莊，今天由市長鄭文燦主持2、3期修復工程，開工祈福及暨施工說明會。梅鶴山莊在1869年清同治8年興建，迄今超過百年歷史，紀錄了大溪當地開發歷史。老建物整修活化，可連鄰近慈湖等觀光景點。

桃園市升格後，市府積極推動梅鶴山莊等歷史建築修復及活化工程，林梅鶴山莊第1期整修工程，3年前完成三合院建築正身，在中央預算補助下，第2、3期左、右工程經費7000萬元，由文化部負擔60%、市府負擔35%、所有權人自籌5%，預計110年8月完工。

完成整修梅鶴山莊，將完整保存山莊清代始建風貌。梅鶴山莊是林登雲，清朝時擔任林本源（板橋林家）大嵙崁租館管事，負責管理當地土地時著手興建。林登雲以古人林和靖「梅妻鶴子」典故命名「梅鶴山莊」，展現他喜愛大溪田園生活的心境。

梅鶴山莊建築物超過百年歷史，許多設計充滿巧思。例如，石頭窗、二落四護龍、彩繪及木雕裝飾優美，具傳統美感，不但見證地方發展史，更具建築工藝的保存價值。

大溪頭寮梅鶴山莊第1期工程，主要完成三合院正身修復，第2、3 期工程將修復左右內外護龍，採原貌復原方式施作，大溪木藝生態博物館及學者專家，也同時進行文史調查，確定未來建築活化策略，待修復完成後，就能確定未來營運方向。

鄭文燦表示，梅鶴山莊周邊有豐富景點，包括慈湖、頭寮、內柵等，簡送德古宅也正在修復中，大溪有歷史、有故事、有記憶、有文化。市府正積極保留大溪區古老建築物，串聯旅遊景點，成為大溪觀光發展亮點。

桃園市大溪頭療「梅鶴山莊」林宅，今天著手第2、3期，三合院護龍建物修復工程，重現...
桃園市大溪頭療「梅鶴山莊」林宅，今天著手第2、3期，三合院護龍建物修復工程，重現清代建築歷史原貌。圖／桃園市文化局提供
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桃園市大溪頭療「梅鶴山莊」林宅，今天著手第2、3期，三合院護龍建物修復工程，重現...
桃園市大溪頭療「梅鶴山莊」林宅，今天著手第2、3期，三合院護龍建物修復工程，重現清代建築歷史原貌。圖／桃園市文化局提供
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桃園市大溪頭療「梅鶴山莊」林宅，今天著手第2、3期，三合院護龍建物修復工程，重現...
桃園市大溪頭療「梅鶴山莊」林宅，今天著手第2、3期，三合院護龍建物修復工程，重現清代建築歷史原貌。圖／桃園市文化局提供
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歷史建築修復鄭文燦

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