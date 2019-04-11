桃園大溪頭寮梅鶴山莊 歷史建築護龍整修復舊

2019-04-11 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市大溪歷史建築梅鶴山莊，今天由市長鄭文燦主持2、3期修復工程，開工祈福及暨施工說明會。梅鶴山莊在1869年清同治8年興建，迄今超過百年歷史，紀錄了大溪當地開發歷史。老建物整修活化，可連鄰近慈湖等觀光景點。

桃園市升格後，市府積極推動梅鶴山莊等歷史建築修復及活化工程，林梅鶴山莊第1期整修工程，3年前完成三合院建築正身，在中央預算補助下，第2、3期左、右工程經費7000萬元，由文化部負擔60%、市府負擔35%、所有權人自籌5%，預計110年8月完工。

完成整修梅鶴山莊，將完整保存山莊清代始建風貌。梅鶴山莊是林登雲，清朝時擔任林本源（板橋林家）大嵙崁租館管事，負責管理當地土地時著手興建。林登雲以古人林和靖「梅妻鶴子」典故命名「梅鶴山莊」，展現他喜愛大溪田園生活的心境。

梅鶴山莊建築物超過百年歷史，許多設計充滿巧思。例如，石頭窗、二落四護龍、彩繪及木雕裝飾優美，具傳統美感，不但見證地方發展史，更具建築工藝的保存價值。

大溪頭寮梅鶴山莊第1期工程，主要完成三合院正身修復，第2、3 期工程將修復左右內外護龍，採原貌復原方式施作，大溪木藝生態博物館及學者專家，也同時進行文史調查，確定未來建築活化策略，待修復完成後，就能確定未來營運方向。