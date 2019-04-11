工會理事長控訴遭資遣 大三鴻貨櫃前集結百人陳情

2019-04-11 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



來自全台各縣市近百位的工會幹部和勞工代表們，今天上午在勞動黨新竹縣議員羅美文等人帶領下，集結在新竹縣湖口鄉的大三鴻國際貨櫃股份有限公司大門前舉白布條、呼口號陳情，控訴公司非法解雇該公司的企業工會理事長張玉宏。

大三鴻最後則由朱姓協理作為代表，收下張玉宏的陳情書，並表示已經聽到陳情者心聲，公司會再謹慎考慮。

張玉宏3月11日被資方告知因公司業務緊縮而被資遣，但他指出公司在同月1日、4日回聘2名員工，甚至還繼續徵才，因此質疑被資遣，是因為他發起成立工會幫同事爭取權益，並檢舉公司2月發生嚴重職災卻匿而不報。到場聲援的議員、代表們認為資方行為是在打壓工會幹部，企圖瓦解工會組織，張玉宏也提出他的2項訴求，恢復他的工作權、還他工會的自主性。

張玉宏說，他在該公司工作18年，去年9月成立工會，陸續與資方協商勞工有關公共安全的權益，今年2月有同事在場內被發現腦部受傷，大量出血，送到醫院休養的這段時間公司卻都沒有通報，也沒有相關單位進行調查，因此身為工會理事長的他向主管機關檢舉公司前述違法行徑，沒想到3月4日主管機關到公司調查後，才過了一周，大三鴻便以公司業務緊縮為由，要他「明天不用來上班了」，且薪資就算到4月9日為止。

張玉宏指出，資方所謂的業務緊縮，卻只有他1人被資遣，公司3月不僅回聘2名離職員工，且迄今都還在對外徵才，只資遣他分明是為了打壓他，以達到瓦解工會運作目的。

縣府勞工處副處長劉家滿表示，大三鴻目前有7、80名員工，近年營運正常，沒有因為業務緊縮而要裁員，該公司工會去年成立，張玉宏則是該公司唯一被以業務緊縮為由被資遣者。勞工處已經受理張玉宏申請的勞資爭議調解，也配合張玉宏申訴事項做勞動檢查，並協助他尋求法扶的訴訟補助、尋求勞動部不當裁決的處分，以維護張玉宏的權利。