竹市長者全口假牙補助升級 設籍條件大幅放寬

2019-04-11 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市長者全口活動假牙補助再升級，設籍條件大幅放寬，原本104年1月前設籍才能申請，現在只要108年1月1日前設籍的65歲以上長者、55歲以上原住民，上下顎自然齒6顆以下，就可以享全口活動假牙補助最高6萬元，希望讓竹市長輩可以有一口好牙，呷飽、呷好。

市長林智堅表示，104年4月1日推動長者裝置全口活動假牙補助以來，已有1836名長者順利完成裝置全口活動假牙，因常聽見很多長輩有裝置假牙的需求，市府與新竹市牙醫師公會多次討論，決定放寬補助條件，將服務對象擴大，放寬設籍條件為108年1月1日前設籍即可申請，讓竹市的長輩更有口福。

衛生局長吳昭軍表示，符合上、下顎自然齒6顆以下的長者，且已領有安老津貼或符合安老津貼給付的資產及居住條件者（含領有老農津貼），可持身分證件、印章、最新戶籍資料（含記事或遷徙紀錄證明書）至衛生局辦理申請。

若未領有安老津貼，除持以上證件，還需攜帶前1年度綜合所得稅各類所得資料清單及全國財產稅總歸戶財產查詢清單辦理，經診所與專家評估合適後，即可享補助，歡迎符合資格的長輩踴躍申請。