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提升「量」兼顧「質」 社會住宅是居住正義的解方

春遊補助方案 18至40歲遊桃園最高可享1500元補助

2019-04-11 12:16聯合報 記者許政榆╱即時報導

交通部觀光局4月推出春遊補助，桃園市為避免混亂也與其他縣市有所區隔，特地將春遊補助集中至5、6月上路，凡於桃園特定旅宿，前4萬名住宿旅客，享有基本補助每房每晚補助住宿費最高500元，桃園市再加碼補助500元電子旅遊券，等於每人基本補助1000元；另外18至40歲青年若選擇入住小鎮民宿（大溪區、龍潭區），可享多1次500元、再住1晚的補助機會，等於青年最高享1500元補助。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評指出，交通部觀光局延續前波暖冬補助熱潮，推動春遊補助專案，希望能與地方特色結合，藉此引客留客，活絡地方產業經濟。

今日上午桃園市觀光旅遊局舉行「桃園一宿+一券 春遊加值又方便」春遊專案業者說明會，自5月1日至6月30日期間內，民眾於週日至週四入住參與桃園春遊專案之旅宿，除享基本住宿費補助500元外，前2萬5千間房間再加碼電子旅遊券500元，限定每一身分證字號限使用1次。

楊勝評表示，電子旅遊券視同現金，可適用於參與方案店家，民眾只要於辦理住宿後，即可直接折抵房價500元，並於入住櫃台領取電子旅遊券；持電子旅遊券至合作店家，即可折抵500元消費，對民眾來說十分便捷，更是實質優惠。

另外，凡介於18至40歲青年，除了享有上述500元春遊補助、以及500元桃園電子旅遊券兩項補助外，若選擇入住小鎮民宿（大溪區、龍潭區），可享多住一晚、再1次500元的補助機會。例如，20歲的阿明禮拜日居住於中壢區飯店，可享春遊補助500元住宿折抵、以及領取桃市電子旅遊券500元，禮拜一居住大溪區民宿，可再享桃市青年加碼補助500元住宿折抵，前後共可領取1500元補助款。

楊勝評指出，春遊補助除了希望提高來客率，更主要期望帶動桃園整體觀光產能，凡設立於桃園具合法登記且與觀光產業相關業者，皆可參加春遊專案，鼓勵觀光遊樂業、觀光工廠、桃園金牌好店、金牌好禮及其他相關店家踴躍報名。

交通部觀光局4月推出春遊補助，桃園市集中至5、6月上路，凡於桃園特定旅宿，前4萬...
交通部觀光局4月推出春遊補助，桃園市集中至5、6月上路，凡於桃園特定旅宿，前4萬名住宿旅客，享有基本補助每房每晚補助住宿費最高500元，桃市再加碼補助500元電子旅遊券，等於每人基本補助1000元；另外18至40歲青年若選擇入住大溪區、龍潭區小鎮民宿，可享多1次500元、再住1晚的補助機會，等於青年最高享1500元補助。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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交通部觀光局4月推出春遊補助，桃園市集中至5、6月上路，凡於桃園特定旅宿，前4萬...
交通部觀光局4月推出春遊補助，桃園市集中至5、6月上路，凡於桃園特定旅宿，前4萬名住宿旅客，享有基本補助每房每晚補助住宿費最高500元，桃市再加碼補助500元電子旅遊券，等於每人基本補助1000元；另外18至40歲青年若選擇入住大溪區、龍潭區小鎮民宿，可享多1次500元、再住1晚的補助機會，等於青年最高享1500元補助。圖／桃園市觀光旅遊局提供
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