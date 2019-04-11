綠質疑「統一」遊行有警車開道 中市府：勿散布謠言

2019-04-11 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



外傳中國和平統一促進會13日在台中舉辦遊行，主題為「宣揚92共識、支持和平、支持統一」，綠黨桃園市議員王浩宇、民進黨台中市議員黃守達今早都在臉書發文，質疑該遊行要宣傳一國兩制台灣方案，還說有警車開道，要求台中市長盧秀燕對外說明。

台中市新聞局長吳皇昇說，市府尊重言論自由與集會遊行自由，針對合法申請的集會遊行，市警局會提供必要的交管措施，但不會有警車開道，呼籲外界勿以訛傳訛，散布謠言要承擔法律責任。

黃守達說，他在統促會的臉書，看到13日下午要舉行集會遊行，主題就是「探索一國兩制台灣方案」，很多選民打電話到服務處，表達對這項遊行的焦慮，台灣對於集會遊行的申請，只會進行形式審查，不會審查期內容，但盧秀燕應該公開表態，是否支持一國兩制？

民進黨議員賴佳微說，這項遊行的傳單上，有中國國家主席習近平、天安門廣場的照片，文字載明「要探索一國兩制台灣方案」，甚至還有警車開道的字眼，盧秀燕應公開說明對這項遊行主張的態度。

台中市議會民進黨團總召李天生說，台灣保障言論自由，但這項遊行標榜92共識，還要探討一國兩制的台灣方案，相信大多數台灣人都無法接受，激進言論很容易刺激對立，希望遊行和平落幕，不要擦槍走火。

台中市新聞局表示，警車開道的說法純屬烏龍，該遊行申請內容並未違反規定，沒有違反「不得主張共產主義或分裂國土」等規定，警方會協助必要的交維措施，就算人民要申請台獨遊行，只要合於規定，市府也會核准協助交維。