桃園6月徵選街頭藝人 15日開放報名

2019-04-11 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園舉辦街頭藝人徵選行之有年，今年邁入第14屆，迄今已有629組合格街頭藝人，報考人數近年來屢創新高，今年度徵選將於6月15日在平鎮新勢公園登場，市府文化局指出，從本月15日起至5月10日開始受理報名，分為表演藝術、視覺藝術及創意工藝等三類，歡迎年滿16歲國人或取得中華民國居留證之外國人踴躍報名參加，加入桃園街頭藝人的行列。

為提高街頭藝人徵選熱度，文化局將在四、五月份辦熱點演出、專題演講等活動，本周六、日（13、14日）下午3點在中壢光明公園先邀Power Angel能量天使演唱、張登豪花式扯鈴、黃國昇與馬維君的人像彩繪；20、27日下午1點在虎頭山公園福寶廣場，邀羅懷智與王翼演奏薩克斯風、黃建燈歡樂氣球秀、白錫石打包帶編織工藝，歡迎民眾到場聆賞表演。