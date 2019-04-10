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罷工設預告期 桃勞動局：會再向中央討論

2019-04-10 19:53聯合報 記者林育瑩╱即時報導

近期華航空服員、機師勞資爭議罷工，加上9日長榮勞資爭議未解，民眾擔憂間接影響飛航交通，桃園市議員林正峰、劉茂群、萬美玲今日質詢桃園市勞動局時，盼勞動局能強化勞資溝通化解糾紛，若步入罷工地步，得有預告期讓民眾提前準備。

桃園市勞動局長陳靜航表示，目前中央沒有訂立法規，已向交通部與勞動部建議，但他強調，不會朝向限縮程序，而影響勞方罷工基本權益。

長榮勞資二次協商破裂雖未引發罷工，但議員林正峰在質詢指出，機師、空服員工會登記所在地是由桃園管轄，若核准罷工沒事先預告，可能嚴重影響旅客出遊、轉機等情形，他強調不是反對工會罷工，而是法律有瑕疵，要勞動局得訂定預告規定機制。

議員劉茂群指出，假設勞資雙方談判破裂邁入罷工，一定要有預告期，不然罷工導致交通癱瘓，他認為市府針對勞資糾紛要定期協調、化解，如果真的談判破裂，一定要有預告期，要求勞動局務必以華航事件做借鏡。

議員萬美玲說，罷工是勞工基本權益，但當時華航罷工就在桃園，沒有預告期的結果，不但影響到交通運輸、嚴重可能造成全國經濟停擺，他認為必須要修法訂定。萬美玲還稱讚前勞動局長王安邦在任內成功阻止多起罷工事件，要勞動局長陳靜航去了解王安邦怎麼談，怎麼化解。

勞動局長陳靜航說，目前法律沒有明定，權責在中央，他會跟交通部、勞動部持續討論，他指出，歐美國家要罷工，尤其針對大眾運輸，都有設預告期，陳靜航認為，推動罷工預告期有必要，但絕對不會朝限縮程序，而影響勞方罷工基本權益。

桃園市議員林正峰指出，機師、空服員工會登記在桃園，若核准罷工沒事先預告，可能嚴重...
桃園市議員林正峰指出，機師、空服員工會登記在桃園，若核准罷工沒事先預告，可能嚴重影響旅客出遊、轉機等情形，他強調不是反對工會罷工，而是法律有瑕疵，要勞動局得訂定預告規定機制。記者林育瑩／翻攝
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罷工華航勞動部
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