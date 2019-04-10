桃園北橫賞螢季 風管處推賞螢地圖推優惠

2019-04-10 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市大溪百吉國小、後慈湖一帶，陸續出現螢火蟲蹤跡。大溪百吉星宿民宿以及桃園市風管處，即日起受理網路預約報名。後慈湖夜間生態觀察及賞螢活動，共有4梯次、每梯次40人。

桃園市風景區管理處今年與旅遊業者合作推出北橫賞螢地圖，遊客到官網下載列印地圖，即享有優惠及詢問相關賞螢訊息，賞螢地圖提供鄰近賞螢點聯絡電話，可獲得更即時的賞螢訊息。

桃園大溪、復興及龍潭山區賞螢活動，約在下午4時到晚間8時，螢火蟲棲地除後慈湖，北橫沿線各產業道路，如石門水庫環湖公路、溪洲沉澱池步道、百吉林蔭步道、百吉國小及復興區詩朗步道、基國派道路、東眼山林道、小烏來風情大道等，都能見到螢火蟲的蹤跡。

桃園市風管處為推廣美麗的北橫螢光夜景，今年與北橫地區景觀餐廳、休閒農場合作，編製桃園市賞螢地圖-北橫地區，5月31日前遊客可到風管處網站列印地圖，享有住宿、餐飲優惠及詢問賞螢相關訊息。