北台灣最多青年體驗探索設施場域在桃園 14日啟用典禮

2019-04-10 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市新成立的青年體驗學習園區座落在新屋，市府聲稱設施為北台灣設施最多的體驗園區，戶外就有43項高低空設施例如攀岩、垂降、搖擺斷橋、高空跳躍、巨人梯等，且均經美國ACCT認證，並使用符合歐盟認證之安全裝備，14日舉辦啟用典禮，不但是為假日添加好去處，也能為學校推動探索教育提供優質場地。

桃園青年體驗學習園區在新屋區永安漁港北側，採增建、營運、移轉（ROT)方式推動，是桃園的新亮點，該基地原規畫作為藝術家駐村場所；桃園升直轄市後，市府將基地變為青年體驗學習園區，以約6000萬元經費辦理基礎工程，後續交由廠商投資約3000萬元接手營運。

青年局指出，青年體驗學習園區可容納約400人，戶外設有43項符合美國挑戰課程技術協會國際認證(ACCT)的高低空體驗設施，並使用符合歐洲合格認證(CE）或同等級經認證之安全裝備，讓青年朋友在安心、安全的狀態下體驗探索設施的樂趣。

園區也有會議廳等場所室內活動空間多。此外，市府也要把青年體驗學習園區結合後湖溪的泛舟、永安漁港南岸的牽罟、以及綠色隧道的自行車慢遊等活動，打造青年體驗學習園區成為新屋的亮點。