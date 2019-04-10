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苗栗文狀元競賽 600學生振筆揮灑文思

2019-04-10 17:11聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣國中小學「文狀元選拔競賽」今天上午在巨蛋體育館盛大登場，來自全縣各國中小五至八年級614名寫作優異學生齊聚，接受即時命題的寫作考驗，競賽共分4組，考生各自揮灑文思，爭取文狀元榮譽。

文狀元寫作競賽今年邁入第七年，已成為苗栗縣國中小學推動閱讀、寫作的教育特色活動，今年各校經過初選推派代表參加今天的複賽，其中上午競賽的國小組五、六年級有304人、下午登場的國中七、八年級組310人，參賽者都是各校寫作菁英，競爭激烈。

文狀元競賽採引導式命題，由縣府推薦國中小各10冊優良圖書，書籍內容涵蓋生命教育、隨筆散文、勵志、劇本、偵探小說及社會科學等主題，讓學生利用課餘閱讀，並邀學者為每冊圖書命題，複賽時現場隨機抽題，依命題內容限時90分鐘完成寫作。

苗栗縣長徐耀昌上午主持文狀元競賽開幕式，縣府教育處在競賽前安排斗煥國小學生林柏宏、彭俊傑的客語相聲表演，另外還有直笛演奏，藉以緩和參賽學生的緊張情緒，徐耀昌為國小組抽出2道試題，隨即敲鑼宣布競賽開始。

今年各組作文題目分別是五年級「愛、希望與勇氣」、六年級「我的溝通經驗談」、七年級「九號人魚」、八年級「家人們」，出處依序來自「騎狼女孩」、「送報生的夏天」、「心靈時鐘」、「願我們的歡樂長留」等4冊書籍。

參賽作品明天將集中在斗煥國小評比，各組評選狀元1名、榜眼2名、探花3名、進士5名及秀才10名，4組合計選拔84名優秀學子，預定6月4日在縣府國際會議廳頒發5000至1000元不等獎金、獎牌，得獎作品並將彙集出刊。

苗栗縣長徐耀昌(中)主持文狀元競賽開幕，敲鑼為競賽開場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌(中)主持文狀元競賽開幕，敲鑼為競賽開場。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣「文狀元選拔競賽」今天在苗栗市巨蛋體育館舉辦，國中、小共614人參賽，分4...
苗栗縣「文狀元選拔競賽」今天在苗栗市巨蛋體育館舉辦，國中、小共614人參賽，分4組揮灑文采，爭取文狀元榮譽。記者胡蓬生／攝影
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文狀元競賽採引導式命題，由縣府推薦國中小各10冊優良圖書，並為每冊圖書命題，現場...
文狀元競賽採引導式命題，由縣府推薦國中小各10冊優良圖書，並為每冊圖書命題，現場隨機抽出題目。記者胡蓬生／攝影
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縣府在文狀元競賽前安排直笛演奏等節目。記者胡蓬生／攝影
縣府在文狀元競賽前安排直笛演奏等節目。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣「文狀元選拔競賽」今天在苗栗市巨蛋體育館舉辦，國中、小共614人參賽，分4...
苗栗縣「文狀元選拔競賽」今天在苗栗市巨蛋體育館舉辦，國中、小共614人參賽，分4組揮灑文采，爭取文狀元榮譽。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣「文狀元選拔競賽」今天在苗栗市巨蛋體育館舉辦，國中、小共614人參賽。記者...
苗栗縣「文狀元選拔競賽」今天在苗栗市巨蛋體育館舉辦，國中、小共614人參賽。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣「文狀元選拔競賽」今天在苗栗市巨蛋體育館舉辦，國中、小共614人參賽，分4...
苗栗縣「文狀元選拔競賽」今天在苗栗市巨蛋體育館舉辦，國中、小共614人參賽，分4組揮灑文采，爭取文狀元榮譽。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣長徐耀昌(中)主持文狀元競賽開幕，並抽出五、六年級組寫作試題。記者胡蓬生／...
苗栗縣長徐耀昌(中)主持文狀元競賽開幕，並抽出五、六年級組寫作試題。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣徐耀昌客語
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