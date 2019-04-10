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南崁2起瓦斯外洩 一起挖破管漏氣 一起疑爐具漏氣

2019-04-10 16:25聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市蘆竹區今天一天傳出2 起瓦斯漏氣公安意外，蘆竹區桃園街今天上午進行汙水下水道工程施工，意外挖破瓦斯管線，造成斯氣體外洩，桃園市消防隊員獲報趕到現場，檢測濃濃瓦斯氣味，立即封路、疏散居民，並利用水霧疏散氣味，通知欣桃瓦斯人員裝止氣夾及關閥，搶修100毫米換管作業，直到今天下午才修復完畢。

隨後在今天下午2時30分，蘆竹區吉林街169號附近，又傳出民眾聞到瓦斯漏氣，消防員和欣桃天然氣工程人員趕到，查無破管漏氣情形，欣桃工程人員研判，可能是用戶爐具瓦斯外洩。

桃園市蘆竹區一天傳出2 起瓦斯漏氣意外，桃園街汙水下水道工程施工不慎挖破瓦斯管線...
桃園市蘆竹區一天傳出2 起瓦斯漏氣意外，桃園街汙水下水道工程施工不慎挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩，欣桃和消防員封路疏散居民、搶修至下午完成。記者曾增勳／翻攝
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桃園市蘆竹區一天傳出2 起瓦斯漏氣意外，桃園街汙水下水道工程施工不慎挖破瓦斯管線...
桃園市蘆竹區一天傳出2 起瓦斯漏氣意外，桃園街汙水下水道工程施工不慎挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩，欣桃和消防員封路疏散居民、搶修至下午完成。記者曾增勳／翻攝
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公安修復消防員
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