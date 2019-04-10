南崁2起瓦斯外洩 一起挖破管漏氣 一起疑爐具漏氣

2019-04-10 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市蘆竹區今天一天傳出2 起瓦斯漏氣公安意外，蘆竹區桃園街今天上午進行汙水下水道工程施工，意外挖破瓦斯管線，造成斯氣體外洩，桃園市消防隊員獲報趕到現場，檢測濃濃瓦斯氣味，立即封路、疏散居民，並利用水霧疏散氣味，通知欣桃瓦斯人員裝止氣夾及關閥，搶修100毫米換管作業，直到今天下午才修復完畢。