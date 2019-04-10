記得儲水喔！龍潭大溪及平鎮八德4.6萬戶 15日大停水

2019-04-10 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市龍潭、大溪、平鎮及八德區本月15日大停水，市政府經濟發展局今天下午指出，依自來水公司公告，因為辦理龍潭廠高壓電氣設備檢驗工程，15日8時起到晚上7時止，龍潭區、大溪區全區之外，平鎮區、八德區部分地區居民總共4萬6000用戶，當天停水11小時，請民眾預先儲水備用，該局並將督促水公司儘速如期完工復水，降低民眾晚上尖峰用水不便。

自來水公司公告停水區域，包括龍潭區、大溪區全區；平鎮區金陵路五段至七段、東龍街、洪圳路、金雞湖路、金龍路、東豐路、福龍路一段、太平東 (西)路、快速路一段、快速路二段125巷、東光路、星友街、龍祥路、廟前路、平東路 (239、573、659、679巷)、新安里、東勢里、龍南路 (654、666巷)、建安里、福林里、平等路 (平東路至東光路)。八德區瑞德里全部、八德區中山一路、八德區中山路292巷至八德區中山路330巷。