8歲童常流鼻涕且聽力下降 耳咽管、耳膜塌陷沾黏作祟

2019-04-10 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹一名8歲王姓男童，長年流鼻涕且合併耳悶耳鳴情況，不少醫師診斷「過敏性鼻炎」不過王童的父母發現，孩子症狀越來越嚴重，且力也逐漸下降，求助於大醫院，中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權以、聽力學檢測、x光及氣體動力學檢查等詳細系統式檢查，確診為「耳咽管功能不良併耳膜塌陷沾黏」，建議以「耳咽管微創內視鏡手術」來改善，孩童也開心說「終於把我常常流鼻涕的困擾解決了！」

王堂權說，這幾年來陸續有耳咽管功能不良的患者求診。有一位14歲女童，長時間有耳朵悶塞耳鳴的情況，造成聽力問題以及注意力無法集中，時間一久，間接影響課業的學習，醫師診斷是反覆性中耳炎，小小年紀，前後已接受高達8次的中耳通氣管手術，還是反覆發作，最後求助王堂權，王堂權以「耳咽管微創內視鏡手術」治療，至今已經2年多，恢復狀況良好，聽力，耳鳴，耳悶塞的情況都大為改善。

王堂權也提到，另一位中年男性患者，過去7年多有耳朵問題，聽力差，影響工作能力與升遷，看過很多醫師，也服用抗生素試圖治療中耳炎，都不盡理想。後來求診中國醫藥大學新竹附設醫院，他施以「耳咽管微創內視鏡手術」後，目前聽力幾近完全恢復，耳膜也逐漸恢復彈性。

王堂權表示，耳咽管存在於鼻腔深處的鼻咽部與中耳間，這一條總長不過3到4公分的細小通道，肩負維持中耳通氣的功能，可調節耳內的壓力與外界的壓力一致，並適時排除中耳內的分泌物或發炎物質，讓中耳腔能保持在乾燥且乾淨的狀態。

易患耳咽管相關疾病的族群為小孩、潛水夫以及飛行員等等，過去，因為耳咽管位置接近頭顱的中心部位，一但出問題後難以處理得到，多先用藥物來進行治療，有些長期藥物反應不理想的病患，往往施行中耳腔顯微手術，通常是由耳後切開4-6公分的傷口來進行手術。