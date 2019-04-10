市民揪團免費派師資 身心障礙也能無障礙運動

2019-04-10 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



教育部「運動i台灣」6年期計畫，今年為第4年，教育部與新竹市府合作，共投入1404萬，舉辦59項各類體育活動，其中，眾所期盼的「巡迴運動指導團」強勢回歸，民眾只要揪團人數達20人以上，並有合宜場地，「巡迴運動指導團」將會免費把專業的運動師資配送到府，提供紓壓有氧、阻力有氧等運動。

108年「運動i臺灣 竹市i運動」今啟動，包含運動體驗營、觀賞性休閒運動、常態性運動班，涵蓋國民體育日、銀髮族樂活運動、推廣女性參與運動、水域樂活運動、單車樂活運動、身心障礙者樂活運動、推動體育運動志工、巡迴運動指導團及運動熱區等9大面向；運動熱區的「跑質、跑量、跑健康」還有為跑友專屬設計的跑步課程。

其中，以青草湖為據點的新興運動項目「SUP立式划槳」，是系列活動最受歡迎的活動之一，每年只要一開始報名，馬上就滿額，今年預定於5月18日舉行，從下午1時30分、3時、4時30分共3梯次，每梯次20人，在青草湖風景區浮水平台旁舉行，可洽(03)5315822，新竹市體育會立式划槳委員會總務組長紀筱微報名。

長期參與運動i台灣的社團法人新竹市智障福利協進會陳俊光專員指出，身心障礙的朋友平常並不容易接觸到運動項目，而在運動i臺灣-身心障礙者系列活動中，藉由各個相關的身心障礙社團的籌畫，可以符合身心障礙者的需求，讓身障者能夠參加滾球、踢踏舞、單車、網球、籃球運動營及游泳樂活營等活動，並且讓陪伴者可以一同參與，真正達到運動平權的目的。