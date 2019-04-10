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桃園龍崗米干節 看見七彩「馬卡龍米干」

2019-04-10 13:57聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園2019龍崗米干節將於4月13日至28日於龍岡大操場舉行，除延續往年的潑水節、火把節活動，今年首度推出「目腦縱歌狂歡節」，全國民眾可體驗難得一見的滇緬節慶，今日下午2點將開放預購「雲南長街宴」及「普洱茶席」體驗活動，歡迎民眾上網報名。

桃園市觀光旅遊局舉辦龍崗米干節，今年將邁入第9年，有別於以往活動僅2週時間，今年延長至3週舉行，包括撥水節、火把節、狂歡節等3大異域特色節慶。

今年龍崗在的店家也精心研發特色「七彩米干」，透過天然原料染色而成，包括紅色的甜菜根、橙色的紅蘿蔔、黃色的玉米、綠色的茴香、藍色的蝶豆花、紫色的黑米及白色的米，色彩繽紛宛如甜點「馬卡龍」，活動期間每日限量300份於龍岡大操場攤位區發售。

觀旅局指出，米干節中矚目活動「雲南長街宴」，每次推出即搶購一空，今年長街宴將於4月20日晚間舉行，由龍岡在地滇緬料理店家親自掌廚，運用雲南特色香料調味，製作出一道道當地才有的「簸箕飯」，並搭配今年新推出的七彩米干，用最傳統的「手抓」方式品嚐。

另外雲南是普洱茶的故鄉，今年活動更結合茶師、雲南姑娘聯手服務，於4月27日推出「普洱茶席」體驗，2大美食體驗活動都將於今(10)日下午2點於Accupass平台開放民眾報名，長街宴每組最多6人，每人限購1組，茶席體驗組最多5人，每人限購1組，活動期間將有90攤龍岡在地店家於會場設攤，提供各式滇緬美食，有機會獲得雲南風情側背包、源鮮智慧農場門票抵用券等多項好禮。

13、14日的潑水節活動，將邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，現場還能體驗緬甸浴佛，當天下午14時30分開始，現場將有「潑水大戰」，邀請大家一起洗去過去一年的不順，祝福新的一年萬事如意。20、21日火把節，燃起熊熊篝火，身著傳統服飾的雲南姑娘跳起篝火舞，祈求來年風調雨順，民眾也可一同加入載歌載舞，體驗雲南打歌奧妙。27、28日狂歡節「目腦縱歌」，原名為「目腦」，後來加入歌曲伴唱，也有大夥跳舞、集體歌舞含義，可感受千人共舞狂歡震撼。

觀旅局指出，桃園小旅行平台「桃園自在遊」規劃2條米干節專屬行程，包括「龍岡米干節~異地美食 沉浸在軍事的洗禮」、「《夜間限定，強棒主打！》幸福城期間限定-搭上異地文化潮流」。另外活動每日也有免費接駁車，上午10點由中壢火車站後站發車，開往活動會場後，再行駛至龍岡國中折返，約20分鐘一班，另外民眾也可以搭乘112北及112南公車前往。更多活動訊息請上活動官網(https://ricenoodlefestival.tycg.gov.tw/)或愛ㄑ桃粉絲團(https://www.facebook.com/traveltaoyuan/)查詢

桃園市觀光旅遊局舉辦龍崗米干節，今年將邁入第9年，有別於以往活動僅2週時間，今年...
桃園市觀光旅遊局舉辦龍崗米干節，今年將邁入第9年，有別於以往活動僅2週時間，今年延長至3週舉行，包括撥水節、火把節、狂歡節等3大異域特色節慶。記者許政榆／攝影
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桃園2019龍崗米干節將於4月13日至28日於龍岡大操場舉行，現場將有90攤龍岡...
桃園2019龍崗米干節將於4月13日至28日於龍岡大操場舉行，現場將有90攤龍岡在地店家於會場設攤，提供各式滇緬美食。記者許政榆／攝影
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桃園市觀光旅遊局舉辦龍崗米干節，今年將邁入第9年，有別於以往活動僅2週時間，今年延長至3週舉行，包括撥水節、火把節、狂歡節等3大異域特色節慶。記者許政榆／攝影
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桃園2019龍崗米干節即將登場，今年由在地店家首創「七彩米干」，透過天然原料染色...
桃園2019龍崗米干節即將登場，今年由在地店家首創「七彩米干」，透過天然原料染色而，色彩繽紛宛如甜點「馬卡龍」，活動期間每日限量300份於龍岡大操場攤位區發售。記者許政榆／攝影
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