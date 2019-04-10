龜山兒童魔術劇 800張門票免費索取

2019-04-10 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



想帶孩子看魔術表演嗎？由桃園八德在地表演團體「瓶子先生魔術劇團」，4月20日下午在桃園市立圖書館龜山分館舉辦《奶奶的禮物》魔術兒童劇表演，並在4月13日早上9點於龜山分館1樓開放免費索票。共有800張，每人限索4張票，數量有限，送完為止。

桃園市圖書館表示，《奶奶的禮物》描述一位非常喜歡魔術的小傑，因同學的嘲笑而萌生想要放棄夢想之念頭，知情的奶奶為幫助小傑度過難關，送給他一個神奇的瓶子；這個瓶子帶給小傑自信的力量，協助他找回初衷，並了解到「天生我才必有用」的道理，該劇將魔術元素結合感人劇情、勵志故事，是一個適合親子觀賞的兒童劇。

館方提到，「瓶子先生魔術劇團」是桃園八德在地表演團體，團長黃俊傑先生在魔術領域已有數十年表演經歷，以推廣「魔術表演藝術」為理念，曾榮獲「世界魔術冠軍梅林獎」。近年更將魔術融合教育意涵，讓孩子在看戲中學習人生課題。