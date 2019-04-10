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來看火金姑！ 峨眉、北埔賞螢活動即將開跑

2019-04-10 11:59聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

每年4、5月是賞螢的季節，新竹縣峨眉鄉藤坪親水公園賞桐步道，及北埔大湖地區不約而同選在4月27日開始舉辦賞螢活動，活動也安排了生態解說，希望大家在觀賞美麗的螢火蟲時，也學習如何保護牠們，才有機會每年看見滿山螢光翩然起舞。

峨眉鄉公所表示，七星村從2011年積極爭取補助，在位於竹41縣約6公里公里處的藤坪石子溪附近，興建「藤坪親水公園賞桐步道」，做為桐花祭的新據點，並結合每年4到5月的桐花與螢火蟲季。

經過當地居民努力復育水源及生態環境，近年來螢火蟲數量逐年增加，且吸引每年越來越多賞螢的遊客，鄉公所已連續8年辦理「一桐來寮古道賞螢去」活動，今年活動時間訂在27日下午3點開始，邀請民眾先賞桐花、品東方美人茶，5點後天色漸暗，再跟著螢火蟲生態解說員，來一趟螢火蟲之旅。詳細活動內容可上鄉公所網站查詢。

北埔的「2019 健走大湖螢火蟲生態之旅」則是從2017年開始由北埔六塘農特產行銷舉辦，北埔六塘農特產行銷活動總召黃毓書表示，過去大家賞螢都是一窩蜂的朝知名景點，但人潮多的地方螢火蟲容易受影響，只見人潮不見螢火蟲而敗興而歸，所以活動要帶民眾到北埔偏僻的山林秘境，也是北埔大湖地區專門的螢火蟲培育區。

今年的活動總共有4天，分別是4月27、28日，及5月4、5日的下午5點到9點，為了不打擾螢火蟲所以是以步行健走方式進入螢火蟲棲息地，步行全程來回約2.7公里，健走的路線從北埔六塘休閒谷出發，往伯公廟、好漢坡、日落亭，最後到達螢火蟲培育區。由於活動採總量管制，當日人數額滿即不再接受報名，有興趣的民眾可到臉書社團《北埔六塘石柿餅-落羽松》查詢。

經過峨眉鄉七星村當地居民努力復育水源及生態環境，近年來螢火蟲數量逐年增加，且吸引...
經過峨眉鄉七星村當地居民努力復育水源及生態環境，近年來螢火蟲數量逐年增加，且吸引每年越來越多賞螢的遊客。圖／峨眉鄉公所提供
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每年4、5月是賞螢的季節，新竹縣峨眉鄉藤坪親水公園賞桐步道，及北埔大湖地區不約而...
每年4、5月是賞螢的季節，新竹縣峨眉鄉藤坪親水公園賞桐步道，及北埔大湖地區不約而同選在4月27日開始舉辦賞螢活動。圖／峨眉鄉公所提供
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螢火蟲北埔賞螢
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