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小心駕駛！竹縣光明六路各路口號誌改臨時號誌

2019-04-10 11:29聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣政府今天宣布，因為新竹縣政府辦理「光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫」，改善光明六路這13處路口的號誌設備、天空纜地下化、共桿減少桿件量並增加路名導引牌面等優化工程，預計西自中華路起東至國道交流道，即日起至7月底，各路口號誌將陸續改為路側臨時號誌。

新竹縣府呼籲用路人須遵守臨時號誌運作，行經路口時放慢車速小心駕駛，以維護自身與他人之交通安全。

新竹縣政府今天宣布，光明六路各路口號誌改臨時號誌。圖／縣府提供
新竹縣政府今天宣布，光明六路各路口號誌改臨時號誌。圖／縣府提供
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新竹縣府呼籲用路人須遵守臨時號誌運作，行經路口時放慢車速小心駕駛，以維護自身與他...
新竹縣府呼籲用路人須遵守臨時號誌運作，行經路口時放慢車速小心駕駛，以維護自身與他人之交通安全。圖／縣府提供
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