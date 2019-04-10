國民黨桃園區立委自辦民調 漂亮寶貝出線

2019-04-10 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



2020立委大選，國民黨桃園市黨部受理第二波提名登記，第四選區（桃園區）有市議員萬美玲、詹江村於8日登記後，取得共識由議長邱奕勝委由民調公司於8、9日兩天火速進行全民調，最後由民調高者投入立委選舉，民調結果今天出爐，據悉，有「漂亮寶貝」之稱的萬美玲民調贏過詹江村超過20個百分點，大幅領先；詹江村也在早上發布聲明，表示自己願賭服輸，將支持萬美玲參選立委，期許勝選進入立院。

萬美玲說，因為民調結果將於今天下午3點半在市黨部正式公布，自己尚不清楚民調結果等資訊，自己對於初選始終抱持良性競爭態度，雖然才登記一天準備開始初選，對手已經跑了3個月，但她在這段期間不攻擊、不批評，並以平常心看待初選，希望最後能有團結圓滿結果。

不過，雖然民調結果尚未公布，詹江村已經在早上透過黨部發出敗選聲明；他說，自己民調輸了一大截，表示黨需要團結贏得2020年的勝選，希望他的支持者能放下自我，成就國民最大之權益，第四選區桃園區，自己也會支持「萬美玲」競選立法委員。

詹說，自己一路走來，以打貪揭弊，問政剽悍，正義敢言稱著，也因此在全民調過程中，分析出來的結果，民進黨支持者幾乎一面倒支持萬，女性選民也一樣是支持萬居多，面對這樣的結果，他說這是自己選擇的問政風格，不能怪責任何人，選舉機制如此，願賭服輸，不帶走一片雲彩，祝福萬美玲立委參選人，未來正式2020大選能夠拔得頭籌，順利進入立法院。