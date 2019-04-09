AI技術10系列課程＋認證花10萬？ 桃園青年局全部免費

2019-04-09 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市青年局今年與資策會合作，舉辦微軟AI人工智慧人才培育課程，並強化課程的深度和廣度，除提供超過10個系列200堂數位學習線上課程，還有實體數位應用課程135小時，包含60小時微軟AI領域專業學程、15小時AWS（Amazon Web Services）應用課程、30小時智慧服務應用課程（流程機器人Robotic Process Automation）、12小時Google開發者工具應用課程、18小時微軟Azure應用雲端網站架設等，青年局提供至少400張認證序號。

青年局去年起第一次與微軟公司合作，引入全球AI人工智慧人才培育課程、認證教育系統，其中數位學習平台線上課程包含資料科學家、大數據、人工智慧3大系列，達1813上課人次，另有實體課程累計1493人次上課，核發608張微軟認證序號。

青年局這樣的課程坊間上課收費7萬多元，線上認證1個系列（相當於1科）報名約3000元，10個就要3萬元，青年局上課和線上認證都免費，費用全由青年局編列預算支出，對相關學系的大學生、研究生或相關領域的業界工作者都是難得的機會。

局長顏蔚慈表示，今年微軟AI人工智慧人才培育課程，是邀集大專校院教授、大學生及資策會檢討去年第一年執行情況，排出能更能符合業界需求的課程，有助青年就業，而且這是微軟新推的認證計畫，想學得AI、大數據等最新課程不要錯過，報名和課程都免費，資訊可以查閱青年局粉絲團或官網。

桃園市議會定期會今天安排青年局工作報告，市議員舒翠玲指出，青年局去年首推微軟ＡＩ全球認證雖然免費，但是有些課程淺顯，學員即使拿到認證也不能成為就業利器，而且前3個月績效不彰，報名人數不多取得認證的人也很少。

顏蔚慈不諱言剛開始前3個月，預計1000張的認證目標達成不到5%，後來加強和大學合作，107年底合計發出608張認證達成率超過50%，今年課程更紮實預估反應會比去年熱烈。