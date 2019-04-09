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桃園辦廉政研習 鄭文燦：不只防弊更要興利

2019-04-09 18:53聯合報 記者許玉娟╱即時報導

桃園市政府政風處與法務部廉政署為強化政風人員防貪及反貪實務工作專業知能，昨起一連兩天在桃園市政府公務人力培訓中心舉辦108年度「廉政預防業務專精研習」，藉由多元推動預防工作，防範貪瀆事件發生，約百名中央及地方相關人員與會。

桃園市長鄭文燦表示，廉政工作是市政推動的一環，不只是防弊，需要更多興利的作為；政風業務與市政行政工作必須互相搭配，從信任同仁的觀點出發，幫助同仁將異常狀況提早排除，保護同仁並確保機關形象，期盼透過研習建立政風人員相關課程分享與意見交流平台，更事半功倍。

法務部廉政署長鄭銘謙指出，鄭市長相當了解市民的需求，總能將第一線資訊帶回機關，協助興利並努力完成重大建設，包括機場捷運營運、鐵路地下化定案、航空城及亞洲矽谷規畫等，政績卓著。

政風人員就像是組織的「啄木鳥」，但也要作喜鵲。鄭銘謙強調，強化內控機制預警作為，不僅是服務市府員工，更能輔導廠商，唯有在信任的基礎上，政府與民間攜手合作，才能強化機關在興利上的力道。

本次廉政預防業務專精研習（桃園場次）內容廣泛，包含108年防貪業務重點工作事項說明、機關再防貪作為與實務案例解析、重大工程規劃設計監造案專案稽核實務、專任工程人員簽署異常預警作為案例分享、工程採購監辦實務、開口契約採購業務預防專案、反貪活動規劃與案例分享等多元課程，與會人員受益良多。

桃園市長鄭文燦(中)與法務部廉政署長鄭銘謙(右三)等相關人員合影留念。圖/主辦單...
桃園市長鄭文燦(中)與法務部廉政署長鄭銘謙(右三)等相關人員合影留念。圖/主辦單位提供
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桃園市長鄭文燦期盼透過研習建立政風人員相關課程分享與意見交流平台。圖/主辦單位提...
桃園市長鄭文燦期盼透過研習建立政風人員相關課程分享與意見交流平台。圖/主辦單位提供
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