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「一戒解千愁」 苗栗戒菸活動起跑

2019-04-09 18:33聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣政府鼓勵民眾遠離菸害，今天上午在縣府大廳宣布推出「拒絕菸誘惑、一戒解千愁」戒菸抽獎活動，共有上百個獎項，總獎金40萬元；苗栗縣成人吸菸率高於全國，推估成年吸菸人口逾8萬人，縣府呼籲民眾戒菸，可透過專業醫療協助擺脫菸癮，拿獎金也賺健康。

苗栗縣衛生局上午在縣府大廳辦記者會，宣布今年戒菸抽獎及競賽活動開跑，縣長徐耀昌、立委徐志榮妻子王慧珍、縣議員余文忠、楊明燁、張志宇、湯維岳及公館鄉長曾美露等人一起戴上拳擊手套「打擊」道具菸，宣示消除菸害的決心。

衛生局長張蕊仙指出，依國民健康署調查，苗栗縣青少年吸菸率低於全國平均，但歷年成年人吸菸率都高於全國，衛生局除持續輔導醫療院所、藥局提供多元戒菸服務外，也致力宣導，盼縣民了解抽菸會提高心血管疾病和肺癌罹患率，是國人健康頭號殺手，奉勸吸菸民眾儘快戒菸。

衛生局為提升吸菸者戒菸動機且成功戒菸，今年推出的活動改採線上報名，6個月內就診且成功戒菸者可參加「重獲新生獎」抽獎，共30個名額，頭獎可獲商品禮券3萬元，另外還有響應戒菸參加獎、我是戒菸天使獎，都有機會抽中商品禮券。

除參加門診戒菸獎項，對努力推動戒菸服務的合約醫療院所、社區藥局、牙醫診所及醫事人員，衛生局也規畫團體服務獎、團體戒菸成功率獎、追蹤6個月成功戒菸推薦獎，還有個人榮譽獎、守護青少年貢獻獎等。

活動即日起至11月30日止，想戒菸民眾可攜帶健保卡，前往縣內87家門診戒菸合約醫療院所掛號、就診，並請醫事人員協助上網登入報名，就可參加12月中旬辦的抽獎活動；活動相關訊息可上衛生局網站或搜尋「拒絕菸誘惑一戒解千愁」活動網站及掃瞄QR code查詢。

苗栗縣政府鼓勵民眾遠離菸害，上午在縣府大廳宣布「拒絕菸誘惑、一戒解千愁」戒菸抽獎...
苗栗縣政府鼓勵民眾遠離菸害，上午在縣府大廳宣布「拒絕菸誘惑、一戒解千愁」戒菸抽獎活動開跑。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府鼓勵民眾遠離菸害，上午在縣府大廳宣布「拒絕菸誘惑、一戒解千愁」戒菸抽獎...
苗栗縣政府鼓勵民眾遠離菸害，上午在縣府大廳宣布「拒絕菸誘惑、一戒解千愁」戒菸抽獎活動開跑，小朋友並以律動表演宣導戒菸。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府鼓勵民眾遠離菸害，上午在縣府大廳宣布「拒絕菸誘惑、一戒解千愁」戒菸抽獎...
苗栗縣政府鼓勵民眾遠離菸害，上午在縣府大廳宣布「拒絕菸誘惑、一戒解千愁」戒菸抽獎活動開跑。記者胡蓬生／攝影
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「拒絕菸誘惑、一戒解千愁」戒菸抽獎活動QR code。圖／苗栗縣政府提供
「拒絕菸誘惑、一戒解千愁」戒菸抽獎活動QR code。圖／苗栗縣政府提供
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