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這所高中練英文 自編教材還找外籍大學生到學校玩

2019-04-09 17:00聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹高商因應108學年度新課綱，應用英語科系除了發展校園英語導覽課程及竹塹英語導覽課程外，還自編教材兩冊「漫步新商」、「竹塹英語導覽」及建立線上口說系統，新竹高商學生擔任親善大使導覽員，向玄奘大學外籍生，介紹校園環境並體驗學校生活，高一學生在課後分享時興奮表示，「這是第一次為外國人進行英語導覽，讓我體認到使用英語的實用性。」

新竹高商表示，透過一來一往的教學活動中，不但能活化學習評量方式，增加更多英語口說的真實情境，同時營造英文學習的新環境，讓學生轉變為語言知識的主動使用者。學生們除了可以開口說英語，也透過互動方式介紹台灣的小吃、文化等，順便學習並包容外國學生的文化與經驗分享。

玄奘大學校長簡紹琦表示，國際化是大學端現行積極進行的課題，校方除了推動移地教學、境外實習，提升學生國際視野，同時也前進越南進行招生，國際化不應該侷限於大學，應該向下紮根往高、國中小學並且強化實用性，目前校內國際生以馬來西亞、港澳及越南籍學生為主，對學生是靠近又是遙不可及的國家，期待能透過分享國家國情、文化、風土民情，協助友好學校增進高中生外語能力。

新竹高商校長劉曉雯表示，如何在教學中營造真實的學習情境，學校老師皆煞費苦心，而透過與大專院校的合作，讓學生對大專院校的外籍生介紹校園及新竹市景點開啟了第一步，未來還將陸續邀請大專院校外籍生一同參與多項文化交流活動，如「市區英語實境導覽趣」、「春暖花開，走讀竹塹趣」、「拉美文化體驗營」等，讓學生從做中學、學中做，實踐技術型高中務實致用教學本質。

新竹高商應用英語科師生邀請玄奘大學6位外籍生體驗該校「校園英語導覽課程」，透過全...
新竹高商應用英語科師生邀請玄奘大學6位外籍生體驗該校「校園英語導覽課程」，透過全程英語口說介紹，提升學生學習英文動力及口說能力。圖／玄奘大學提供
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玄奘大學外籍生與新竹高商學生相見歡。圖／玄奘大學提供
玄奘大學外籍生與新竹高商學生相見歡。圖／玄奘大學提供
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新竹外籍生越南
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