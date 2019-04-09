大溪木藝共學工坊啟用 學童劈原木樂在其中

2019-04-09 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市大溪木藝生態博物館，結合在地南興國小師生及木藝業者，在學校設置學習木工專用工作桌檯及刨鋸等器材，做木藝札根專用教室，歷經1年籌備今天啟用大溪木藝共學工坊。這間木工專科教室除學校師生木藝課，也將做為木藝推廣課程及師資培訓養成基地。

首堂木工課木藝師，從一塊圓木頭原型，教導學生認識台灣杉材質，利用斧、槌技巧劈開木頭，再細分鋸成木塊，利用木作工作檯及夾具固定木頭，細心刨平及造型，學習基本木作刨、切塊及磨平造型技巧，慢工出細活製成個性化筆筒座。

南興國小校長黃辛材表示，幾天前試教學，二堂課中途都沒有下課，學生卻上的津津有味，直呼這麼快就上完了二堂課，要再參加後續課程，完成尚未完成的木作作品。校方與木博館也將針對各個年級，設計相關木藝課程及教案。

黃辛材表示，學校有多餘的教室空間，加上幾位教師對木工有興趣，參與木博館向文化部申請的桃園木藝推廣計畫，木博館盤點大溪各小學教學資源與合作意向，共有南興、內柵、仁和及中興國小，將投入木藝課程的學校教學，同時率先在南興國小設木藝專用教室。

新成立的大溪木藝共學工坊，由南興國小負責維護管理，並由木博館引入課程資源，在木藝共學工坊進行教案試教及課程共備，規劃國中小師生、木藝潛力師師資及社區居民參與，透過學習木藝技巧知識，進而認識大溪木藝業發展的脈絡及傳統技藝。