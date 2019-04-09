親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高階警察人事大搬風 77名警官異動

操控女性當性奴！ 女星認當邪教高層：我錯了

大溪木藝共學工坊啟用 學童劈原木樂在其中

2019-04-09 16:58聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市大溪木藝生態博物館，結合在地南興國小師生及木藝業者，在學校設置學習木工專用工作桌檯及刨鋸等器材，做木藝札根專用教室，歷經1年籌備今天啟用大溪木藝共學工坊。這間木工專科教室除學校師生木藝課，也將做為木藝推廣課程及師資培訓養成基地。

首堂木工課木藝師，從一塊圓木頭原型，教導學生認識台灣杉材質，利用斧、槌技巧劈開木頭，再細分鋸成木塊，利用木作工作檯及夾具固定木頭，細心刨平及造型，學習基本木作刨、切塊及磨平造型技巧，慢工出細活製成個性化筆筒座。

南興國小校長黃辛材表示，幾天前試教學，二堂課中途都沒有下課，學生卻上的津津有味，直呼這麼快就上完了二堂課，要再參加後續課程，完成尚未完成的木作作品。校方與木博館也將針對各個年級，設計相關木藝課程及教案。

黃辛材表示，學校有多餘的教室空間，加上幾位教師對木工有興趣，參與木博館向文化部申請的桃園木藝推廣計畫，木博館盤點大溪各小學教學資源與合作意向，共有南興、內柵、仁和及中興國小，將投入木藝課程的學校教學，同時率先在南興國小設木藝專用教室。

新成立的大溪木藝共學工坊，由南興國小負責維護管理，並由木博館引入課程資源，在木藝共學工坊進行教案試教及課程共備，規劃國中小師生、木藝潛力師師資及社區居民參與，透過學習木藝技巧知識，進而認識大溪木藝業發展的脈絡及傳統技藝。

大溪木藝共學工坊揭牌後的首堂木工課，由107年譜畫培訓的大溪木藝師資及當地2、3代傳承的年輕木藝師，現場帶領南興國小學生，從劈開原木頭，再鋸塊、刨平、鑿深等，操作使用刨刀、夾具等木手工具技巧，透過動手、動腦，來感受木工的細緻專注與創作樂趣。

桃園大溪木藝共學工坊，今天在南興國小揭牌啟用，除供學校師生木藝教學，也將做木藝推...
桃園大溪木藝共學工坊，今天在南興國小揭牌啟用，除供學校師生木藝教學，也將做木藝推廣課程及師資培訓養成基地。記者張弘昌／攝影
分享
桃園大溪木藝共學工坊，今天在南興國小揭牌啟用，首堂木工課指導學生用斧頭劈開木頭，...
桃園大溪木藝共學工坊，今天在南興國小揭牌啟用，首堂木工課指導學生用斧頭劈開木頭，再鋸塊、刨切成個性化筆筒座。記者張弘昌／攝影
分享
桃園大溪木藝共學工坊，今天在南興國小揭牌啟用，首堂木工課指導學生用斧頭劈開木頭，...
桃園大溪木藝共學工坊，今天在南興國小揭牌啟用，首堂木工課指導學生用斧頭劈開木頭，再鋸塊、刨切成個性化筆筒座。記者張弘昌／攝影
分享
桃園大溪木藝共學工坊，今天在南興國小揭牌啟用，首堂木工課指導學生用斧頭劈開木頭，...
桃園大溪木藝共學工坊，今天在南興國小揭牌啟用，首堂木工課指導學生用斧頭劈開木頭，再鋸塊、刨切成個性化筆筒座。記者張弘昌／攝影
分享

文化部
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

92年歷史警察派出所 大廟口將翻修舊城故事館

2019-04-09 16:48

白沙屯媽祖駐警局 追分國小期待再光臨

2019-04-09 14:34

台13線部分路段13年未築鋪 5000萬元改善爛路

2019-04-09 14:07

快來！ 竹縣府推第二波免費未婚聯誼 名額只剩三成

2019-04-09 12:31

竹市六條健走路線大公開 運動集點還可換禮物

2019-04-09 11:37

抱枕內藏超小保麗龍球當兒童節禮物 家長怒

2019-04-09 11:31

新竹街頭藝人去哪了？ 來這些地方才看得到

2019-04-09 10:09

「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50

她專業、溫柔、堅定 榮獲全國服務績優社工

2019-04-09 08:07

檢討30年前的法令 「早該做了！」

2019-04-08 23:34

山坡劃為平地 苗12鄉鎮2300多公頃

2019-04-08 23:32

竹市產業誌「IN新竹」創刊號 上市

2019-04-08 23:14

新聞分析／綠捷問題多怎解套 考驗鄭文燦團隊

2019-04-08 22:47

桃綠捷潛盾標 經費暴增51億挨轟

2019-04-08 22:42

堅持做兒少保 社工張肇芬獲績優獎

2019-04-08 22:36

桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40

檢討畫出山坡地2000多公頃 苗栗縣土地利用利多

2019-04-08 19:55

隨白沙屯媽祖進香講手機 香丁腳未啟程先遭撞

2019-04-08 18:35

影／全台徒步最長白沙屯媽進香 車禍、體力不繼6人送醫

2019-04-08 17:00

影／桃園市長鄭文燦到花博 盧秀燕讚他高知名度衝人氣

2019-04-08 15:09

大專生暑期打工 桃市府開400職缺

2019-04-08 14:06

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

大甲媽到彰化險失控 王惠美還被推到外圍讓標哥怒了

2019-04-08 18:37

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08

影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了　

2019-04-09 09:51

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

人事震撼彈！澎湖縣政府4年內精簡400名臨時人員

2019-04-08 19:41

全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

檢討畫出山坡地2000多公頃 苗栗縣土地利用利多

2019-04-08 19:55

迎接同婚 雙北戶所準備好了

2019-04-08 23:45

桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40

扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

影／坐輪椅如何鑽鑾轎？ 大甲媽轎班這個動作被讚好暖

2019-04-09 13:23

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07

台北市一座陸橋遭撞破損 市府擬重啟存廢評估

2019-04-09 10:13

媽祖也跟流行！ 手遊女角火辣現身遶境隊伍

2019-04-09 15:08

大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34

柯P跟著大甲媽遶境 一跛一跛抵達西螺「累壞了」

2019-04-09 11:02

大甲媽和白沙屯媽相遇了？ 點心車2邊送啦

2019-04-09 13:14

大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48

肩上奮力一舉 大甲媽轎身讓坐輪椅者也能「鑽轎腳」

2019-04-08 21:26

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持會高興嗎

2019-04-09 10:28

她專業、溫柔、堅定 榮獲全國服務績優社工

2019-04-09 08:07

南投縣首座落石攔截網完工 投131線安全性大躍進

2019-04-08 20:39

「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50

眷村拆除致大陸哥哥尋弟不著 高雄警讓兄弟重逢

2019-04-09 11:52

大甲媽遶境進香 西螺鎮湧入徒步信徒

2019-04-09 10:48

「與女神同行」徒步累壞了　柯P將改騎自行車到新港

2019-04-09 13:09

瑞芳公車延駛到基隆長庚 議員爭取4月10日成行

2019-04-08 19:51

抱枕內藏超小保麗龍球當兒童節禮物 家長怒

2019-04-09 11:31

影／放任藍營議員砍預算？林姿妙駁：一定捍衛歌仔戲文化

2019-04-08 19:09

越過大甲溪 白沙屯媽駐駕清水

2019-04-08 23:28

清明連假宜蘭遊客爆增46% 風景區最新人氣排行王出爐

2019-04-09 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top